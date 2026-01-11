Detuvieron a tres rugbiers en Pinamar tras golpear a otros jóvenes en la calle
De acuerdo a los testimonios recabado en Ostende, los aprehendidos, dos de 18 años y uno de 17, integraban un grupo; las víctimas sufrieron heridas leves
- 3 minutos de lectura'
Tras un violento episodio ocurrido en la madrugada de este sábado en la localidad balnearia de Ostende, en Pinamar, tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por golpear a otros tres hombres de 18, 19 y 20 años, en plena vía pública.
Según pudo saber LA NACION, el hecho ocurrió en la zona de Almirante Brown, entre las calles Avellaneda y Moreno, y motivó la intervención inmediata de personal policial luego de un llamado al sistema de emergencias 911.
Al arribar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II – Ostende, en conjunto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), lograron reducir y aprehender a tres de los involucrados en la gresca que, según las fuentes policiales, serían jugadores de rugby del Ure Cure Rugby Club de Río Cuarto, Córdoba.
De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, los detenidos, dos de 18 años y uno de 17, integraban un grupo numeroso de jóvenes quienes increparon y atacaron a golpes a las víctimas en la calle, provocándoles hematomas y contusiones.
Las personas agredidas, mayores de edad y oriundas de la ciudad santafesina de Casilda, recibieron asistencia médica y se constató, de acuerdo a las fuentes policiales, que habían sufrido heridas sin riesgo para su salud.
La investigación fue caratulada como lesiones leves y quedó a cargo de la UFI N.º 5 de Pinamar, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que uno de los aprehendidos es menor de edad.
Lomas de Zamora: un joven quedó inconsciente
Una semana atrás, un joven quedó inconsciente tras recibir una violenta patada en la cabeza durante una pelea callejera registrada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
El enfrentamiento tuvo su origen en una discusión previa entre ambos involucrados. Los jóvenes se cruzaron en la intersección de las calles Arana Goiri y Zumaya y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada sobre la vía pública. Minutos después de ese primer cruce verbal, uno de los involucrados se acercó al otro mientras se encontraban en una esquina de la zona, lo que derivó en un nuevo intercambio de insultos que rápidamente escaló a una confrontación física.
Las imágenes mostraron cómo la pelea se prolongó durante varios minutos, con golpes de puño y patadas de ambos lados. Mientras la situación se desarrollaba, algunos vecinos se aproximaron al lugar, aparentemente alertados por los gritos y el movimiento, aunque ninguno de ellos intervino para frenar la agresión.
