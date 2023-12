escuchar

A la propietaria le explicó que quería alquilar la propiedad para “probar el barrio”, el country Campos de Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno. No tuvo problemas en pagar lo que le pidieron: 9000 dólares por tres meses, U$S 4500 de depósito y 37.000 mensuales por las expensas. Pablo Santiago Schoba no discutió el precio. El 10 de agosto del año pasado, dos semanas después de que se mudara el nuevo inquilino, hubo un robo en una casa vecina: un delincuente sustrajo 500.000 dólares que estaban guardados en una caja fuerte. El asaltante que se apoderó del dinero, conocido como “el ladrón fantasma” porque su ingreso en el complejo urbanístico no quedó registrado en la guardia, habría entrado escondido en una camioneta del flamante locatario.

Así se desprende del expediente judicial donde se investiga el robo en el country Campos de Álvarez. En las últimas horas, según informaron a LA NACION fuentes judiciales, fueron detenidos Schoba y Julián Ignacio Moras, sindicados como los supuestos organizadores del asalto en el barrio privado.

En su teléfono celular, Schoba tenía agendado a Moras como “Juli Giraldo”. Tras el análisis de los aparatos móviles secuestrados en su momento en el marco de la investigación, se pudieron recuperar mensajes que “Juli Giraldo” recibió de parte del inquilino de Campos de Álvarez antes del robo: “tengo cita en el oeste, avisame así lo cierro”,“tengo dos casas así choreas [sic]”, “¿me vas a acompañar mañana?” y “confirmame así lo cierro”. Para los investigadores son prueba de la organización del plan criminal.

Ahora, los detectives policiales y judiciales están tras los pasos del “ladrón fantasma”, que ya estaría identificado. Como se dijo, su ingreso en Campos de Álvarez no quedó registrado, pero sí fue filmado en cercanías de la casa robada.

Para avanzar en la pesquisa fue fundamental el testimonio de una víctima de un robo ocurrido en un departamento de Martínez, en San Isidro, en octubre pasado. El denunciante sufrió el robo de 12 placas para minar criptomonedas valuadas en 7000 dólares y U$S 7800 en efectivo.

“M. me había comentado que tenía unos amigos que habían hecho un robo en un country alquilando una casa. No puedo precisar la fecha, pero fue a fines de 2022. Me lo contó cuando hablábamos de cómo hacer plata. Es decir, yo le decía de hacer negocios lícitos y él se refería de como hacer dinero por izquierda. Después, hablando con mi pareja, le pasó el recorte periodístico del robo en el country. Le dijo que un compañero de escuela le había contado que Santiago [por Schoba] había hecho eso. Me sugirió que hablara con la policía de San Isidro que estaba investigando [el robo en Martínez] con la de Moreno [por el caso de Campos de Álvarez] para que pudieran relacionar”, dijo la víctima a la que le sustrajeron las placas para minar criptomonedas.

La referencia al “recorte periodístico” era por una nota de LA NACION publicada el 28 de octubre del año pasado titulada “Mi vecino, el delincuente: buscan identificar al ´ladrón fantasma´ que robó 500.000 dólares de un country”, donde se informó con detalle del golpe en Campos de Álvarez.

M. vivía en el mismo edificio de Martínez donde ladrones robaron las placas para minar criptomonedas y fue quien le había presentado a la víctima a Schoba.

“Un mes antes [del robo], como lo de las placas no estaba funcionando, le pregunté a M., que es analista en sistemas, si conocía a alguien que las comprara en paquete. M. me recomendó a un amigo de él, Santiago Schoba. Él me compró 12, primero seis y después otras seis”, dijo la víctima y aclaró que se quedó contras 12, que finalmente le fueron sustraídas.

Un peluquero que conoce a M ., según el expediente judicial, contó que sabía que Shoba tenía una máquina para copiar llaves con cerradura y que después entraba a las casas vacías.

La sospecha de la víctima del robo en Martínez es que Shoba en las visitas que hizo para comprar las plaquetas se las ingenió para sacar fotografías y después hacer las copias de las llaves.

El robo en Campos de Álvarez es investigado por Oficina de Investigación de Delitos de Robos Agravados en Modalidad Entradera, conducida por el ayudante fiscal Maximiliano Gómez, y que depende de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Moreno General-Rodríguez, conducida por el fiscal Jonatan Lay. El golpe en San Isidro por la UFI de Martínez, a cargo del fiscal Gastón Garbus.

Fuentes judiciales destacaron la coordinación entre la Fiscalía General de San Isidro, a cargo de John Broyad y su adjunto Patricio Ferrari, y la Fiscalía General de Moreno-General Rodríguez, conducida por Lucas Oyhanarte, para compartir información para ubicar y detener a los sospechosos.

También fueron resaltadas las tareas investigativas de personal de la Estación de Policía Departamental de Moreno y detectives de la Policía Federal Argentina (PFA), que detuvieron a los dos supuestos organizados del robo en Campos de Álvarez.

Schoba fue detenido en un operativo hecho en Villa Pueyrredón. Cuando advirtió la presencia policial intentó escapar, pero fue apresado antes de que pudiera huir. Moras fue captura en Villa Maipú, en San Martín.

