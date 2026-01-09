Milagro de Navidad: dieron de alta a la niña de 12 años que había sufrido el impacto de una bala perdida

Fue dada de alta la menor de 12 años que había sufrido el impacto en la cabeza de una bala perdida mientras celebraba la Navidad junto a su familia en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, en Morón. Familiares de la menor confirmaron que seguirá el tratamiento en forma ambulatoria, luego de estar internada en la clínica La Trinidad, en Ramos Mejía.

Más allá de la recuperación de la niña, la investigación no avanzó, ya que no pudo identificarse el origen de ese disparo.

Todo sucedió a las 0.02 del 25 de diciembre, en Castelli al 300, en la localidad de Villa Sarmiento, en Morón, detrás del predio del tradicional Colegio Ward.

“Cuando la familia se encontraba en la calle mirando los fuegos artificiales, la niña se desvaneció. Le salía sangre de la cabeza”, agregaron en ese momento las fuentes consultadas. Uno de sus tíos habló entonces con LN+ y detalló que los niños se encontraban jugando con cañitas voladoras y mirando los fuegos artificiales en un puente de la autopista cercana mientras los adultos preparaban los regalos adentro de la casa.

El proyectil que lesionó a la menor no habría sido un disparo aislado. Varios vecinos de Villa Sarmiento denunciaron en la mañana de la Navidad en diálogo con los medios que encontraron proyectiles en sus hogares o en la vereda. Alan sostuvo a LN+ que vive a aproximadamente diez cuadras de la casa de Angelina y que halló un proyectil en la almohada de su cama cuando volvió de trabajar.

Según consignó Noticias Argentinas, las imágenes de una tomografía realizada a la víctima permitieron a peritos estimar que la bala alojada en la parte posterior del cráneo sería de 9mm o calibre .40.

“Mucha gente no mide las consecuencias de sus actos y tira tiros a lo mejor porque festeja, está en un momento que no le importa o no sabe lo que hace, casi de inconsciencia. Otros lo hacen con bronca porque están peleados con la vida y no les importa qué le pueda pasar a alguien o a sus seres queridos. Cualquiera sabe que, si dispara un proyectil al aire, cuando baja lo hace casi con la misma fuerza. Te mata. Cada disparo que se tira al aire, es una posibilidad de matar a alguien o romperle la vida a alguien”, dijo uno de los tíos de la menor herida, mientras la niña estaba internada.