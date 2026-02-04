Misterio en el NEA. Una avioneta accidentada, un colombiano detenido en la ruta y un herido que ahora no aparece

Un colombiano indocumentado fue arrestado cuando caminaba por la ruta 11, en la localidad chaqueña de María Sara. Otro hombre que, desorientado y herido, llegó hasta una escuela del norte santafesino y pidió ayuda a la directora del establecimiento, aunque finalmente siguió su derrotero a pie con rumbo aún desconocido.

Esos dos episodios, registrados el lunes, uno a casi 200 kilómetros uno del otro, podrían estar, pese a esa distancia, íntimamente conectados. La pieza en común: la presunta caída de una avioneta en algún punto de la zona rural cercana a la frontera entre Chaco y Santa Fe.

La saga comenzó anteayer a la mañana en la Escuela N°6146 “Rastreador Fournier”, de Avellaneda, municipio del departamento General Obligado, en el noroeste santafesino. Justo el día en que los docentes retomaban las actividades, a la directora del establecimiento educativo se le apareció un hombre de aspecto ajado: no solo lucía nervioso y desorientado, sino que presentaba signos de evidentes lesiones recientes. Dijo que viajaba en una avioneta que se había precipitado a tierra en Chaco, en una zona desolada, y que ante la imposibilidad de obtener asistencia, caminó sin saber hacia dónde.

Necesitaba atención médica, pero, según declaró la directora de la escuela a la policía, el hombre solo quería que lo llevaran a la capital provincial. Dijo que tenía suficiente dinero para pagarlo. Pero, al advertir que por ese camino no avanzaría, se fue sin decir adónde.

El extraño suceso activó alertas en la región. El propio jefe de la Policía de Chaco, comisario general (R) Fernando Romero, dijo a los medios provinciales que había “tomado conocimiento de la presunta llegada de una avioneta con vuelo no registrado y personas extranjeras a bordo que habría aterrizado en una zona rural cercana al límite” interprovincial.

Tras el aviso de las autoridades santafesinas, a la noche, efectivos de la Policía Caminera de Chaco divisaron a un hombre extraño que parecía un mochilero y caminaba por la banquina a la altura del kilómetro 983 de la ruta nacional N°11, que surca de norte a sur el este argentino desde la formoseña Clorinda, frente a Asunción del Paraguay.

En ese retén Puesto Caminero María Sara, a unos 80 kilómetros del límite interprovincial, los agentes de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros de Chaco advirtieron que el hombre no tenía documentación alguna consigo. No obstante, a través del el sistema migratorio de la División Información de Personas Extranjeras comprobaron que se trataba de un colombiano de 37 años que, evidentemente, había ingresado a la Argentina de forma irregular.

El colombiano fue llevado, en calidad de demorado, a la comisaría de Basail, en el sudeste chaqueño. Allí se le tomaron fotografías que fueron enviadas a la policía de Santa Fe para intentar determinar si se trataba del mismo sujeto que, la mañana del mismo lunes, había aparecido de forma subrepticia en la escuela del municipio de Avellaneda. Pero la docente no reconoció al colombiano detenido como el hombre extraño que le había pedido ayuda.

Las autoridades de ambas provincias trabajan ahora para intentar encontrar indicios de una aeronave que hubiera capotado en la inmensidad de algún campo entre Chaco y Santa Fe, para ubicar al extraño que, a pesar de estar herido, prefirió seguir camino solo sin recibir asistencia médica, y, también, si el colombiano que caminaba de noche a la vera de una ruta crucial en el tránsito terrestre desde Paraguay hacia el complejo portuario fluvial del norte de Rosario está vinculado con esta misteriosa trama.