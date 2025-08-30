Misterio en la ruta: intentan detectar al comprador de la Harley Davidson que fue secuestrada como parte de un contrabando

Llamativa por su porte e historia, la Harley Davidson XL 1200 sorprendió a los gendarmes que realizaban un control vial en Formosa. La motocicleta era transportada junto con otros vehículos de alta gama en la ruta nacional N° 81, a la altura del Paraje Simbolar. El semirremolque que trasladaba ocho autos y dos motos de lujo tenía patente paraguaya y los uniformados pidieron la documentación que avalase el ingreso legal en la Argentina de esas unidades de importante valor económico y, especialmente, aspiracional. Los gendarmes no se sorprendieron tanto al comprobar que la Harley Davidson no tenía papeles en regla. La decena de vehículos fue secuestrada bajo la sospecha de que se trataba de un contrabando.

En general, las interceptaciones de vehículos sin documentación en el norte argentino se realiza en la dirección opuesta. Varios operativos dejaron al descubierto que camionetas de alta gama que fueron robadas en el Área Metropolitana Buenos Aires son llevadas a Paraguay y Bolivia para intercambiar esos vehículos por cargamentos de cocaína que hacen el camino inverso. Los investigadores intentan determinar el destino que estaba previsto para los autos y motos secuestrados en el operativo en la ruta nacional N° 81.

Fueron incautados diez vehículos de alta gama Gendarmería

“Durante la verificación documentológica, los uniformados constataron que, el dominio del semirremolque, presentaba una cédula de identificación del automotor sin las medidas de seguridad reglamentarias, lo que motivó a realizar un control más exhaustivo en la carga", informó la Gendarmería en un comunicado de prensa.

Un episodio de similares características había sido registrado en mayo pasado. En esa oportunidad, un BMW descapotable modelo Z3 del año 1998, valuado en casi $100 millones estaba oculto entre colchones, electrodomésticos y cajas en un camión de mudanza. Este vehículo, con patente de la República del Paraguay, estaba siendo transportado desde Posadas, Misiones, hacia Villa Luro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin declarar. Fue una inspección de rutina de la Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional N°14 la que reveló este sorprendente hallazgo.

Un vehículo de transporte con patente paraguaya trasladaba los autos y motos secuestrados en la ruta nacional N° 81 Gendarmería

Fue durante la inspección rutinaria cuando los gendarmes notaron que el automóvil estaba escondido debajo de colchones, electrodomésticos y cajas, lo que despertó sospechas sobre su legalidad. Al verificar la documentación, se constató que el automóvil no contaba con la admisión temporal necesaria para vehículos extranjeros, lo que avala su ingreso legal al territorio nacional. El valor del automóvil decomisado asciende a más de $96 millones.