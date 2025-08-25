Misterio en San Antonio de Areco: la joven no fue asesinada en el auto donde fueron hallados los cadáveres

La Justicia identificó los cuerpos hallados en un auto que estaba abandonado bajo un árbol en un camino rural de San Antonio de Areco, a pocos metros de la ruta nacional N°8 y todo indica que se trató de un femicidio seguido de suicidio. La víctima, Florencia Revah, tenía 32 años, y su pareja, el sindicado homicida, Esteban Suárez, 46.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. “La escena primaria del homicidio de Revah no habría sido el automóvil donde fueron hallados su cuerpo y el de su pareja”, explicaron los voceros consultados.

Avanza la investigación por los cuerpos hallados en un auto en San Antonio de Areco

Fuentes judiciales dijeron que se hizo allanamiento en la casa de Suárez, situada en Tigre, para determinar si se trató de la escena primaria del crimen, pero el resultado del procedimiento fue negativo. Ahora, los investigadores buscan pruebas para determinar dónde fue el homicidio.

Los cuerpos de Revah y Suárez fueron encontrados ayer a la tarde, detrás del Haras Vacación. Estaban en el interior de un Chevrolet Onix blanco. El vehículo presentaba un impacto de bala en una de sus ventanillas.

Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegó al lugar después de que un vecino llamara al número de emergencias 911.

“El vehículo no tenía la chapa patente. Tenía un trapo colgando en la tapa donde se carga combustible”, explicaron a LA NACION fuentes policiales.

Si bien falta la confirmación de la operación autopsia, en principio la víctima presentaba dos heridas de bala, una en el pecho y otra en el cuello. Suárez se mató de un tiro en la cabeza.

En el automóvil, los policías secuestraron una pistola marca Bersa que encontraron en el asiento trasero. El arma no tenía la numeración visible, pero sí una mira láser infrarroja. En el vehículo, además, los peritos levantaron tres vainas servidas nueve milímetros y 25 cartuchos del mismo calibre.

“La policía también pudo secuestrar dos tickets de peaje, uno tenía el horario de las 7 y, el otro, de las 10.07, que podrán permitir hacer una reconstrucción del trayecto que hizo el conductor del auto”, explicaron fuentes del caso.

Fuentes policiales dijeron que la víctima había denunciado a Suárez por violencia de género. La primera presentación data del 26 de febrero de 2021 por lesiones leves agravadas por el vínculo y el 29 de abril pasado pidió la “prohibición de acercamiento, cese de actos de perturbación y exclusión [de hogar]” ante un Juzgado de Familia de Tigre.

“No hubo ninguna denuncia en la Justicia penal”, explicaron fuentes judiciales.

El fiscal de Mercedes Luis Gargagno, a cargo de la investigación, caratuló el expediente como “homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género”.