San Antonio de Areco: encontraron muertos a un hombre y una mujer dentro de un auto

Un vecino de San Antonio de Areco protagonizó el domingo un inesperado hallazgo macabro cuando encontró muerta a una pareja en el interior de un Chevrolet Onix, a pocos metros de la Ruta Nacional N°8.

Según informó LN+, el vehículo, sin patente, ubicado debajo de un árbol, tiene un impacto de bala en la ventanilla trasera izquierda y un trapo en la tapa de carga de combustible abierta. Ambas puertas traseras registran manchas de sangre.

Macabro hallazgo

Dentro del auto, el cuerpo del hombre fue encontrado con un balazo en la cabeza y el de la mujer con un disparo en el cuello en el asiento trasero. Además, hallaron una pistola y siete cartuchos calibre de 9 milímetros intactos.

Los peritos de la Policía Científica, no descartan ningún hipótesis, pero la que tiene más peso en este momento gira en torno a un femicidio seguido de suicidio. Según esta versión, el hombre habría disparado desde afuera a la mujer, luego ingresado al vehículo y quitado su propia vida con la misma arma. Otra conjetura: un ajuste de cuentas.

“Un tiro en el cuello y otro en la sien”

El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, informó que la pareja no era oriunda de San Antonio de Areco.

“Son de otra localidad, de la zona norte del Gran Buenos Aires. No tienen vínculo con nuestra ciudad, no residen acá. A partir de ahora empezaron a trabajar todas las dependencias de la policía para esclarecer qué sucedió el domingo y la presunta sucesión de un femicidio y posterior suicidio. Está en los inicios la investigación de un hecho del cual no estamos acostumbrados”.

El secretario de seguridad municipal Ramón Ojeda precisó a los medios: “Hasta ahora la implicación de una tercera persona no está demostrada. Todo es muy reciente. El femicidio se podría haber producido en otro lugar y el suicidio se habría realizado en el lugar donde fue encontrado. El masculino habría intentado prender fuego el auto con la femenina dentro del auto ya fallecida. Podría haberse dado una situación de arrepentimiento; se sienta en el vehículo y se suicida”.

Y agregó: “El arma utilizada estaba en el lugar. La víctima femenina aparentemente tiene un disparo en el cuello y el masculino en la sien. Se va a realizar la autopsia. Trabaja la DDI (Dirección Nacional de Investigación Criminal) buscando la relación entre ellos”.