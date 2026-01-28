Morón: atacaron a balazos a un oficial y a una cadete de la Policía de la Ciudad para robarle la moto

Un oficial y una cadete de la Policía de la Ciudad fueron atacados a balazos por varios delincuentes que intentaron robarle la moto en la que circulaban por el partido bonaerense de Morón.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. El grave hecho de inseguridad ocurrió ayer en Curupayti al 700, en Morón, cuando un oficial de la Policía de la Ciudad que presta servicio en la Comisaría Vecinal 4D, que viajaba acompañado por una cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), fue interceptado por varios delincuentes que intentaron robarle la moto.

La llegada a Morón del helicoptero del SAME que trasladó al policía de la Ciudad baleado en Morón

“Hubo un enfrentamiento armado. El oficial recibió tres impactos de bala: uno en el tórax, otro en la zona de los glúteos y un tercero en la pierna derecha”, dijeron las fuentes consultadas.

La víctima ingresó consciente en un hospital de Morón, donde fue intervenido quirúrgicamente y luego trasladado en un helicóptero del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Italiano para continuar con su tratamiento.

Así fue el trasladado al Hospital Italiano en un helicóptero del SAME del policía de la Ciudad baleado en Morón

Su compañera, cadete del ISSP, también resultó herida. Sufrió un roce de bala en el pecho, fractura de dos dedos de la mano derecha por impacto de proyectil y una lesión por esquirla en la pierna izquierda.

La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Morón.

“Se hicieron una serie de medidas de prueba para intentar identificar a los delincuentes”, dijeron fuentes judiciales

Los detectives judiciales y policiales esperan que las víctimas se recuperan para tomarle declaración testimonial.