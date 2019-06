Morón: denuncian por abuso a una maestra de un jardín de infantes

Los padres, en la puerta del colegio María Auxiliadora

Los padres de una niña de tres años denunciaron a una maestra del jardín de infantes del Colegio María Auxiliadora de Morón por abuso sexual contra la pequeña y ayer la docente fue separada del cargo.

Los padres intentaron ingresar a establecimiento para pedir explicaciones pero estuvieron dos horas en la puerta hasta que fueron atendidos y aseguraron que existen más casos de supuestos abusos por parte de la misma docente, de acuerdo a lo informado por Télam.

"Cuando me hija me cuenta esto hice automáticamente la denuncia, una criatura de tres años no puede inventar esto. No quiero que esta gente esté a cargo de nenes", afirmó la madre de la niña al canal C5N.

"Cuando le pregunto a mi hija si la seño le tocaba la cola, mi hija lo niega; pero luego de que otra nena dijo que había cosquillas, mi nena dijo que no me iba a contar porque no quería que la rete. Luego me dijo que la seño le hacía cosquillas muy abajo de la panza, se bajó la bombacha y se tocaba la cola", relató la mujer entre llantos.

Además, la denunciante contó que todo comenzó porque se puso un pasacalles donde se denunciaba a la docente. "Entre los padres armamos un grupo y se supo que una de las nenas dijo lo de las cosquillas. Ayer a la tarde hablé con mi nena y me cuenta".

"Los chicos no se tocan", "Pedofilia", "Salita de 3", fueron algunas de las pintadas que hoy aparecieron en el frente del colegio.

"Este año deben ser cinco casos, seguro. Los nenes de a poco se van expresando. Los nenes no van a inventar semejante barbaridad, los nenes coinciden en que son cosquillas", recalcó la mujer acompañada del padre de la pequeña y de otros padres que también apuntaron contra la maestra.

"Yo estoy enfocada en mi hija desde el año pasado, recién estamos saliendo adelante después de lo que vivimos y nos dimos cuenta que no éramos nosotros que había otros casos y ahí empezamos a tomar fuerza", dijo otra mamá que estaba en la puerta del colegio y cuya hija también habría sufrido posibles abusos de esa docente.