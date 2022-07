Muerte por éxtasis en Córdoba: con fotos y una canción cantada por sus familiares, el novio de Agustina Di Martino publicó un mensaje para despedirla

El novio de Agustina Di Martino, la chica que murió intoxicada por éxtasis durante una fiesta electrónica en Córdoba la semana pasada, compartió un emotivo video para despedir a su novia en las redes sociales. La publicación está acompañada de fotos juntos, una canción cantada por una de sus familiares y un sentido mensaje de despedida. “Espero que desde donde estés sepas lo agradecido que estoy de haberte tenido”, escribió.

Nicolás Marro es el novio de Agustina, la joven de 28 años que falleció el pasado 26 de julio. En Facebook compartió un video recopilatorio de fotos con “Tini” -como le decián sus afectos- en donde repasa los mejores momentos que vivieron juntos desde que comenzó su relación. A su vez, acompañó las imágenes con una declaración de amor hacia su “ángel” que “se fue al cielo”.

El emotivo mensaje de despedida del novio de la chica que murió tras consumir éxtasis en Córdoba

“Y luego te das cuenta de que no era el recital, sino con quien lo veías. Que no era un buen vino, sino la charla. Que no era un buen café, sino para quien lo hacías. Que no era la serie de Netflix, sino con quién la veías”, dice el mensaje compartido por Nicolás.

“No era un cariño pasajero, era el amor de mi vida. Tienes que aprender a valorar el tiempo que te dedica una persona, porque te está dando algo valioso que no regresa”, escribió. Y concluye: “Mi ángel se fue al cielo. Espero que desde donde estés sepas lo agradecido que estoy de haberte tenido. Te amo”.

Asimismo, la melodía que suena de fondo es la canción “Paloma” de Andrés Calamaro interpretada por una nena que sería familiar de la joven fallecida.

El mensaje fue respondido por la mamá de Agustina, Leticia, quien se encargó de agradecer y dejar en claro el amor que sentía su hija por él. “Nico querido, vos hiciste tremendamente feliz a mi Tini. Estaba invadida de planes, pero con vos encontraba paz y seguridad, le enseñaste a quererse, a perder algunos miedos”, empezó Leticia.

“Fue a vos a quien pensó futuro papá de sus hijos... Te amaba con todo su ser. Gracias por hacerla tan feliz. Te queremos tanto Niquito. Lamento tanto tu dolor”, agregó.

La Fiscalía de Instrucción 2 de Villa Carlos Paz de Ricardo Mazzuchi está a cargo de la investigación. Hasta el momento se detuvo a un hombre de 26 años -a quien se le incautaron 288 dosis de marihuana- como el presunto vendedor del éxtasis a Agustina y sus amigas, a través de Telegram.

La historia de María Agustina Di Martino

María Agustina Di Martino, a quien sus amigos le decían “Tini”, se estaba por recibir de bioquímica y trabajaba junto con su madre en un laboratorio propiedad de su familia en Río Segundo. Tenía un marcado perfil solidario ya que colaboraba con un merendero y era parte del grupo de exploradores de Don Bosco de la Capilla María Auxiliadora. Allí realizaba tareas de asistencia social.

Tini, como la llamaban, colaboraba con un merendero; su familia afirma que no consumía drogas Facebook

En tanto, su familia indicó a medios locales que María Agustina no consumía drogas. Marcia, una amiga, contó a El Doce.TV que era una “persona sana”, hacía 15 días se había mudado a su nueva casa y estaba en pareja.

“Era un sol mi amiga, tan buena que donó sus órganos y seguramente debe haber ayudado a salvar muchas vidas”, dijo y pidió que no se lleven una mala impresión de María Agustina ya que ella no tomaba alcohol ni consumía drogas. “Habrán sido cinco minutos pavos, que todos tenemos y pasó esto”, expresó.

Desde las redes sociales, sus compañeros de la iglesia destacaron en un comunicado que era “bella por dentro y por fuera, siempre al servicio de quien necesite, atenta a todo y a todos” y enviaron sus condolencias a la familia.