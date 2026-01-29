Murió atropellada una adolescente y su familia la buscó un mes mientras el cuerpo estaba como NN

ROSARIO.- La muerte de una adolescente de 13 años que estaba desaparecida desde el 23 de diciembre generó conmoción y el reclamo de su familia, que vive en un contexto de extrema vulnerabilidad. El cuerpo de la chica permaneció sin identificar durante más de un mes en la morgue judicial de Rosario y recién pudo ser reconocido por sus familiares el martes pasado.

Se trata de Luna Zárate, quien murió atropellada por un auto el 24 de diciembre en la avenida Circunvalación. La denuncia por su desaparición fue radicada el 30 de diciembre y la Fiscalía de Rosario inició la búsqueda siete días más tarde. Tras conocerse el caso, desde el gobierno de Santa Fe pidieron que lo ocurrido sea investigado en profundidad.

Marisol, la abuela de la adolescente, fue quien encabezó las gestiones para reconstruir qué había pasado con su nieta. Se enteró de su desaparición el 7 de enero, una semana después de que el padre de la joven realizara la denuncia. Luna vivía en un contexto de extrema marginalidad: su madre está detenida por intentar prostituir a sus hijos y su padre tiene problemas de adicciones. A partir de ese momento, la abuela comenzó la búsqueda.

“Es una negligencia bárbara”, dijo Marisol este jueves desde la puerta del cementerio La Piedad. “Tuve que ir a un canal de TV a pedir ayuda para que empiecen a buscarla y al otro día me dicen que la vaya a reconocer al Instituto Médico Legal. La tuvieron un mes y una semana”, sostuvo.

Luna salió de su casa, situada en Camino Viejo a Soldini al 3400, en el barrio Puente Gallego, el 23 de diciembre a las 12:40. Según su familia, iba a encontrarse con un chico que le había estado escribiendo por WhatsApp, quien le habría enviado un auto de la aplicación Didi. Hasta el momento no se pudo establecer qué ocurrió entre ese momento y la madrugada siguiente.

El chofer declaró que la dejó en la estación de servicio Puma situada en Circunvalación y Eva Perón. La adolescente no tenía dinero para pagar el viaje y el conductor continuó con su recorrido.

Unas horas más tarde, a las 4 de la madrugada del 24 de diciembre, un hombre de 37 años que conducía un Ford Focus la atropelló en la avenida Circunvalación, a la altura de la salida hacia bulevar Avellaneda, a poca distancia del lugar donde había descendido del vehículo de DiDi.

El conductor permaneció en el lugar y dio aviso al 911. Luna fue trasladada en estado grave al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) debido a los politraumatismos sufridos. No llevaba documentación. A las 5:50, falleció en el centro asistencial.

El cuerpo fue derivado al Instituto Médico Legal para la autopsia. Al no poder ser identificada mediante huellas dactilares, quedó registrada como NN. Por su contextura física, los funcionarios del IML estimaron que se trataba de una mujer de 25 años. Recién el 30 de diciembre, seis días después del accidente, el padre radicó la denuncia por desaparición en la comisaría 20ª.

La información nunca fue cruzada con el cuerpo NN que ya estaba en el IML. El martes pasado, la abuela recurrió a los medios y dio una entrevista a Canal 3 para visibilizar la búsqueda. Al día siguiente, una médica vio la nota en televisión y se comunicó de manera anónima con la familia.

“Nos llamó una doctora y nos dijo que fuéramos a Jefatura, que la policía sabía dónde estaba nuestra hija, porque una nena con esas características había estado en el hospital”, contó el padre de Luna. Según relató, la profesional pidió no revelar su identidad para evitar problemas laborales. Luego de ese contacto, los familiares reconocieron el cuerpo en el IML. La adolescente llevaba más de cinco semanas fallecida, registrada como NN .

“¿Quién citó a mi nieta en la estación Puma de Circunvalación y Eva Perón? Bajó del auto a las 12:40, ¿y qué pasó después, que a las 4 apareció muerta en Circunvalación y Avellaneda?”, planteó la abuela. La familia reclama las imágenes de las cámaras de seguridad que la captaron por última vez con vida. “La quería encontrar, pero viva”, dijo este jueves en el cementerio La Piedad. “Del siniestro nunca supimos nada”, agregó.

El joven con el que Luna se comunicaba no fue identificado públicamente. La Fiscalía le tomó declaración testimonial. En un primer momento, los familiares sospechaban que podía estar vinculado con la desaparición, aunque hasta ahora no surgieron elementos que lo involucren. Tampoco hay registros del supuesto viaje en DiDi que la llevó hasta Circunvalación.

La investigación todavía no pudo determinar por qué la adolescente se encontraba en esa avenida a las 4 de la madrugada. El conductor del Ford Focus, Marcos C., de 37 años, domiciliado en San Lorenzo, fue demorado en la comisaría 32ª. Los controles de alcoholemia dieron negativos. Se le formó una causa por homicidio culposo y recuperó la libertad. Hasta el momento no fue imputado formalmente.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió al caso con cautela. “Esto tiene que ser investigado en el marco de la búsqueda de paradero y del proceso de identificación de restos que estaba a cargo del IML”, señaló. También reconoció que hubo fallas y pidió esperar el avance de la investigación. “Hay que darle a la familia una respuesta concreta basada en la evidencia”, afirmó.

Este jueves, los familiares pudieron reunir el dinero necesario para el velorio y el sepelio de Luna. Desde el cementerio La Piedad reclamaron saber qué ocurrió entre las 12:40 del 23 de diciembre, cuando bajó del vehículo en la estación Puma, y las 4 del 24, cuando fue atropellada en la avenida Circunvalación.