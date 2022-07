Murió el joven golpeado con un ladrillo en la cabeza a la salida de un boliche

Un adolescente de 19 años murió el lunes a la madrugada luego de recibir un ladrillazo en la cabeza producto de una pelea a la salida de un club nocturno en la localidad de Alta Gracia, Córdoba. Joaquín González, sufrió “politraumatismos craneales” que derivaron en muerte cerebral. El presunto asesino ya habría sido identificado.

El hecho ocurrió en el complejo Coloccini, ubicado sobre Avenida Libertador 1600, Alta Gracia. Alrededor de las 5 de la madrugada, Joaquín y su victimario iniciaron una pelea por motivos que aún son investigados cuando volvían por la calle hacía sus domicilios. Se determinó que ambos salieron del club nocturno.

Durante el altercado, se descartó el uso de armas de fuego o cuchillos, y solo se registró el posible daño ocasionado por un ladrillazo que le propinó el asesino a Joaquín. El chico fue trasladado de urgencia al Hospital Arturo Illia, en Alta Gracia, donde fue asistido de primeros auxilios. Sin embargo, dada la gravedad del golpe, lo trasladaron al Hospital San Roque, en la capital cordobesa, para contener su delicada situación. Pero el estado crítico del adolescente derivó en una muerte cerebral a menos de 24 horas del hecho, el lunes por la madrugada.

Es una cámara de seguridad de los momentos previos al asesinato de Joaquín Gonzalez en Cordoba.

El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, imputó al agresor por homicidio simple consumado. Aseguró que el presunto asesino ya fue identificado como Yael Heredia de 18 años, y se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer. Sin embargo no ha sido citado a declarar, y el proceso podría dilatarse debido a la feria judicial. La abogada del agresor indicó que presentarán el amparo de “legítima defensa”.

En ese marco, la fiscalía trabaja para determinar si el golpe en la cabeza que terminó con la muerte de Joaquín fue producto de un ladrillazo realizado por otra persona, o por impactar contra el cordón de la vereda.

Reclamo de justicia

El hecho se da apenas una semana después del asesinato de Adrián Bustamente en la localidad de José C. Paz, también producto de un ladrillazo en la cabeza en medio de una pelea por la noche en una estación de servicio.

Los familiares y amigos de Joaquín se movilizaron para reclamar justicia por lo sucedido y la novia, Milagros, compartió a través de su cuenta de Instagram, una carta en la que detalla cómo era su novio, y exige que se haga justicia sobre el victimario.

“La verdad que no lo puedo creer, todavía pienso y pienso que tus mensajes ya no van a llegar más, que no me vas a buscar, que ya no vamos a hacer planes para ir a pasear o para ir a comer, que ya no voy a despertar a tu lado, que Mencia está triste porque no te ve llegar”, escribió.

El descargo de la novia de Joaquín González a través de las redes Captura de Instagram

“Estoy totalmente destruida cielo. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste mi amor?, no terminamos nuestros sueños, no sé cómo voy a hacer para seguir adelante sin vos, mi bebé, pero voy a tener fe y voy a dejarte ir, voy a dejar que descanses tranquilo. Sé que allá estás bien y me vas a cuidar porque me lo prometiste, espero que me visites en mis sueños, necesito que me ayudes, necesito que hablemos para que me digas qué hacer y cómo seguir mi amor. Te amo amor de mi vida”, finalizó.