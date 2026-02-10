Murió un policía bonaerense tras ser atropellado en una persecución por robo en Quilmes y Avellaneda

Un oficial de la policía bonaerense de 40 años, identificado como Alejandro Nuñez, murió el lunes por la tarde durante una persecución por robo que inició en Quilmes y terminó en la localidad de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda. El uniformado falleció tras ser embestido por la camioneta que perseguía. “Qué destino injusto”, lamentó una colega.

murió un policia bonaerense tras ser atropellado en una persecución en Avellaneda

Según pudo saber LA NACION por fuentes policiales, el episodio inició luego de que, a través de un llamado al 911, se reportó que un grupo de hombres había robado una SUV Chevrolet Tracker negra en Aristóbulo del Valle y San Luis, en Quilmes.

La alerta fue difundida de inmediato por la radio policial y, alrededor de las 19, un oficial de la división Motorizada de Avellaneda divisó el vehículo cuando circulaba por la localidad de Villa Domínico y dio inicio a la persecución de los delincuentes.

Así, en el marco de un intenso operativo en los alrededores de la intersección de la avenida Belgrano y la calle Gutiérrez, el efectivo quedó detenido delante del vehículo en el que se movilizaban los ladrones. Los malhechores entonces aceleraron la marcha y lo embistieron.

Momento en que el Same intenta mantener con vida al policía que estaba en la persecución

En declaraciones con los medios, testigos sostuvieron que, por el impacto, el hombre fue despedido del vehículo y que voló al menos unos 15 metros, impactando finalmente contra la parte trasera de un auto.

Otra testigo del accidente relató, en diálogo con A24, cómo vivió su familia el momento. “Mi papá fue como un día cualquiera a comprar a la carnicería de la esquina, estacionó el auto y de repente sucedió. Al principio creyeron que había sido un choque cualquiera, pero después se dieron cuenta de que era una policía. Fue muy fuerte”, sostuvo la hija del dueño del vehículo contra el que impactó el oficial.

Otros efectivos continuaron con la persecución hasta el cruce de calle Pierres y Manuel Belgrano, en donde mantuvieron un enfrentamiento con los ladrones, lo que resultó en uno delincuente herido en el brazo. Finalmente lograron detener a dos personas identificadas como A. S., de 19 años, y S. B., de 21 años, a pocos metros sobre la calle Pierres.

El ladrón herido fue trasladado al Hospital Presidente Perón de la localidad de Avellaneda. En el caso interviene la UFI N°3 a cargo de la fiscal Solange Cáceres.

La despedida al policía que murió durante una persecución en Quilmes

Después de la trágica muerte, compañeros y allegados del oficial Alejandro Núñez lo despidieron con emotivos mensajes a través de las redes sociales.

Un ayudante del Servicio Penitenciario Federal publicó una imagen de la víctima y escribió: “Mi pésame a la familia, camaradas y amigos”.

Los mensajes de despedida a Alejandro Núñez, el policía que murió durante una persecución a delincuentes en Avellaneda.

“¡Saludo uno al cielo! ¡Un buen compañero! Todas las fuerzas para la familia”, escribió otra colega en Facebook. En el mismo posteo se sumó un amigo del oficial: “Q.E.P.D., Alejandro. Mi pesar a camaradas, familiares y amigos. Honor y gloria. Saludo uno, vuela alto amigo”.

Otra compañera expresó: “Murió en servicio. Se sumó a una persecución y lo atropelló una camioneta. Qué destino injusto para este joven policía que todos los días iba a trabajar contento. Los delincuentes fueron detenidos, esperemos que la justicia no les den la posibilidad de una puerta giratoria. Queremos justicia. Este policía entregó su vida a la comunidad. Hoy hay un niño sin padre, hoy hay una mujer sin esposo. Q.E.P.D, camarada”.