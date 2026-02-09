Panamericana: un choque entre dos vehículos dejó un muerto y provoca demoras en sentido a la Ciudad

Una persona murió este lunes tras un choque entre dos vehículos ocurrido en el kilómetro 28,5 del Acceso Norte, mano hacia la ciudad de Buenos Aires, a la altura del partido de Tigre. El siniestro generó importantes demoras en la circulación, informaron desde Autopistas del Sol en su cuenta oficial de la red social X.

De acuerdo con el parte oficial difundido por la concesionaria, el choque involucró a dos rodados -un camión y una motocicleta- y dejó inicialmente un herido. Con el correr de los minutos, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona en el lugar, como consecuencia de la colisión.

🗣️⚠️ #AlertadeTránsito: AMPLIACIÓN 📌📍Acceso Norte km 28,5 – -Altura R.P 197 -Sentido a CABA.



Personal de Seguridad Vial y Policía trabajan en el lugar.

A la espera de peritos.

Carril lento y banquina derecha obstruidos.

Se registran importantes demoras en la zona.

Circular… https://t.co/28nW2HeG46 — AUTOPISTAS DEL SOL (@AuSol_AR) February 9, 2026

Según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso a la investigación, la víctima fue identificada como Alan Nahuel Salvatierra Poblete, un joven de 24 años. El impacto se produjo cuando la moto Zanella roja que conducía Poblete colisionó desde atrás contra un camión Mercedes Benz que se encontraba detenido sobre la banquina externa debido a un desperfecto mecánico -se encontraba siendo asistido por una grúa-.

El conductor del vehículo de mayor porte, un hombre de 45 años bajo el nombre de Fernando Marquéz, resultó ileso y fue identificado por los investigadores. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción única de Don Torcuato, a cargo del fiscal José Amallo. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

Un muerto en un accidente en la Panamericana Policía de la Provincia de Buenos Aires

Como resultado del operativo desplegado en la zona, el carril lento de la autopista permanece obstruido y se registran demoras en el tránsito en sentido hacia la Capital. En varios posteos, Autopistas del Sol recomendó circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que trabajaba en el lugar.

En la última actualización vinculada al hecho se detalla: “Personal de Seguridad Vial y Policía de la provincia de Buenos Aires trabajan en el lugar. Se espera la llegada de peritos. El carril derecho y la banquina derecha se mantiene obstruidos. Se registran importantes demoras en la zona. Circular con precaución”.

Un muerto en un accidente en la Panamericana Policía de la Provincia de Buenos Aires

No es el primer episodio fatal que se registra en esa traza. En agosto pasado, un automovilista murió en el ramal Escobar tras impactar con su vehículo contra un camión con semirremolque que se encontraba detenido sobre la banquina, a la altura del kilómetro 48,6, también en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires.

A raíz de ese hecho, la fiscalía de Escobar inició una causa por homicidio culposo para determinar las responsabilidades del siniestro, que también provocó demoras y un amplio operativo de emergencia en la zona.