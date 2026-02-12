Narcos aprovechan la ventaja legal y usan a menores no punibles como sicarios y soldaditos

J.T.D tiene 13 años y es usado como sicario por uno de los capos narco que domina el tráfico de drogas en la Villa Loyola, a 29 cuadras de la avenida General Paz, en San Martín. Aunque el Congreso convierta en ley el proyecto para fijar la edad de punibilidad de los menores que cometan delitos en 14 años, por su edad, será un intocable para la Justicia y la policía.

Un poco más adentro de San Martín, en el límite con el partido de Tres de Febrero y a un costado del Camino del Buen Ayre, sigue prófugo el padrastro de Uriel, alias Chispa, el chico, de 12 años, abatido por uno de los dos efectivos de la policía bonaerense que perseguía el Fiat Uno en el que el niño y tres mayores salieron de la villa Puerta 8 para distribuir droga.

Tampoco podrán ser condenados dos de los tres autores del homicidio de Jeremías Monzón, el adolescente torturado y asesinado por venganza en la ciudad de Santa Fe. Actualmente, los menores, 14 años, están alojados en un centro de detención con una medida de seguridad dictada por la Justicia. Mientras que la tercera agresora, una joven, de 16 años, fue procesada con prisión preventiva.

Distinto es el caso de los acusados del homicidio de Joaquín Ibarra, el joven asesinado en Alderetes, Tucumán por dos integrantes de una banda de menores que se dedicaba a robar motos y celulares. Actualmente, los imputados identificados como Thiaguito y Chuequito, de 17 y 16 años respectivamente, están alojados en el Instituto Roca, el único centro de detención de adolescentes en conflicto con la ley penal, en esa provincia.

A diferencia de los asesinos de Jeremías, en Santa Fe, en un eventual juicio oral, los acusados de matar a Joaquín, podrán ser condenados a 15 años de prisión, si es que se mantiene la actual calificación fijada por el Ministerio Público: homicidio criminis causa. El monto de la condena equivale a la mitad de la pena que les hubiera correspondido si eran mayores.

Las muertes de Jeremías, Joaquín y Uriel constituyeron los casos que el Poder Ejecutivo Nacional tuvo en cuenta para presentar el proyecto para bajar la edad de punibilidad de los menores a 14 años en las sesiones extraordinarias del Congreso.

La detención de J.T.D, el menor de 13 años, apresado en la villa Loyola como parte de la tropa de sicarios y soldaditos de Max Alí Alegre, alias Alicho, se concretó una semana después de que el Gobierno presentase su iniciativa para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14.

Estos chicos no constituyen un caso aislado en el conurbano. Integran el universo de asesinos a sueldo que se instaló en el Gran Buenos Aires en un fenómeno que replica la actividad cada vez más intensa de los sicarios en Rosario, en la que tuvo más protagonismo la denominada banda de Los Menores.

Armas usadas por menores que son empleados como sicarios por narcos Policia Bonaerense

“Según la información preliminar reunida en la investigación, los detenidos integrarían una facción que respondería al conocido narcotraficante Max Alí Alegre, alias ‘Alicho’ y se disponían a la reinstalación y recuperación de puntos de venta dentro del barrio Loyola”, se expresó oficialmente en el informe presentado por la policía bonaerense.

Cuando la policía los revisó, se secuestraron una escopeta semiautomática calibre 12/70 con numeración reprimida, una pistola calibre 9 mm, con cargador extendido y que había sido robada, 50 municiones calibre 11.25; 65 municiones calibre 9 mm; 15 cartuchos calibre 12/70, accesorios para las armas y seis chalecos antibalas con inscripción de la fuerza de seguridad provincial y la Policía de la Ciudad y celulares.

Los once sospechosos detenidos fueron acusados de atentado y resistencia a la autoridad y abuso de armas de fuego. Al menor, de 13 años, le dictaron una medida de seguridad, que deberá ser renovada dentro de 180 días.

La utilización como sicarios y soldaditos de menores por parte de las bandas de narcos, en el mencionado asentamiento, no es algo nuevo. Hace casi seis años, la Justicia de San Martín apresó a “Fideo”, tal el apodo con el que se identificó a un chico, de 15 años, acusado de cuatro asesinatos en la villa Loyola, situada a treinta cuadras del cruce de General Paz y Constituyentes. Según fuentes policiales, Fideo, conocido así por su parecido físico con un futbolista del seleccionado argentino, integra el grupo de “soldaditos” de la banda los “Peruanos”, que domina parte del narcotráfico en el asentamiento de pasillos laberínticos de la avenida Constituyentes.

Los narcos utilizan a los menores no punibles como sicarios. Cuando cumplen 16 años los descartan o pasan a cumplir otra función dentro de la banda.

Debido a que la aplicación de la ley no es retroactiva tampoco será condenado el menor, de 14 años, que en marzo de 2024, en chancletas, llegó a la estación de servicio, situada en Mendoza a 7600, en Rosario, en la que trabajaba el playero Bruno Bussanich y lo asesinó. Veinte días después del crimen, su madre lo entregó a la Justicia y dijo que le habían pagado US$ 200 por el homicidio.

El asesinato del playero y la decisión de utilizar a un menor como sicario formó parte de un plan pergeñado desde la cárcel por un grupo de jefes de bandas narco para causar un estado de conmoción social en Rosario.

Tampoco podrán ser condenados los autores de los homicidios de Kim Gómez, la niña, de 8 años asesinada hace un año en La Plata; “Martincito”, el ladrón de 14 años que el 1° de enero de 2022 mató de un balazo en la cabeza a Lara Fernández para robarle el celular en Ingeniero Budge; el chico, de 14 años que en octubre de 2024 mató a Ezequiel Altamira a la salida de un boliche en Parque Leloir y el menor, de 14 años, que asesinó a Brian Aguinaco, el 24 de diciembre de 2016, en la esquina de Asamblea y Rivera Indarte.