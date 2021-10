Naufragio y cocaína en el río: Naco Goldfinger sigue conmocionado, pero quiere dar sus explicaciones

Ignacio Pardo, conocido como Naco Goldfinger por su paso como saxofonista en los primeros años de los Fabulosos Cadillacs, fue dado de alta del hospital Larraín, de Berisso, adonde había sido internado el viernes, en estado de hipotermia, tras haber pasado más de seis horas en las aguas del Río de la Plata luego de un naufragio en el que un amigo del músico se salvó, otro tripulante de la embarcación se ahogó, y en el que fue hallado, flotando en las aguas cerca de la malograda lancha, un bolso con 37 kilos de cocaína. Pero no fue derecho hacia su casa para seguir recuperándose después de haber estado al borde de la muerte: lo condujeron, detenido, a un juzgado federal de La Plata para ser indagado por narcotráfico.

Inicialmente se especulaba con que su abogado, Juan Manuel Casolati, solicitaría la postergación de la indagatoria basado en el estado de conmoción que persiste en su cliente, que en opinión del letrado hace que no esté en condiciones de enfrentar de forma óptima ese cuadro de defensa. Sin embargo, según confiaron a LA NACION allegados al músico, Naco quiere hablar ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak para dar sus explicaciones sobre lo ocurrido. Desde ya, lo primero que quiere decir es que él solo salió en una excusión de pesca con un amigo y que no tiene nada que ver con aquel cargamento de droga que, se presume, tenía como destino la costa de Uruguay.

“Lo noté aún abrumado por la situación que atravesó, haber estado seis horas y media en el agua, a la deriva y con miedo a morir. No falleció de casualidad, le pasaban barcos enormes por al lado, estaba oscuro, sobrevivió por su esfuerzo, había momentos en que se hundía y volvía a agarrarse”, comentó esta mañana Casolati.

Consultado por la agencia Télam, el abogado dijo, más temprano: ”Lo único que me dijo es ‘no tengo nada que ver con drogas, no llevo droga a nadie, no consumo drogas’”.

También recibió el alta el otro sobreviviente del naufragio envuelto en misterio, Gastón Minini, el acompañante de Naco, imputado que es defendido por el abogado Carlos Broitman.

Broitman dijo a Télam que Minini está “bajo un shock postraumático, producto de lo vivido”. Broitman, provisionalmente, le pidió al juez Kreplak que disponga la intervención del Cuerpo Médico Forense (CMF) para que determine si el acusado, recién dado de alta, está o no en condiciones de declarar”.

Ambos fueron rescatados de las aguas por un buque mercante en la misma zona donde fue hallado el cadáver de Carlos Camaratta, que murió por “asfixia por sumersión”. Luego, una lancha de la Prefectura llegó al lugar y los uniformados encontraron en el río un bolso negro con 34 panes de cocaína -con un peso total de 37 kilos- que tenían, como “marca de origen”, la imagen del rostro del narco mexicano Félix Gallardo, conocido en su país como “El Jefe de Jefes” o “El Zar de la droga”.

Kreplak citó a Naco Goldfinger y a Minini a prestar declaración indagatoria por el delito de transporte de cocaína, ya que la sospecha de los investigadores es que la droga era cruzada a Uruguay en una embarcación deportiva que fue cargada en un camping de Punta Lara y que tras el naufragio no fue hallada.

“Minini no reconoció el bolso donde fue hallada la cocaína”, dijo a LA NACION una fuente que presenció la indagatoria de uno de los imputados.

El acompañante de Pardo vive en Munro, Vicente López, y tiene un supermercado en la zona oeste del conurbano.

Si bien ayer el abogado Casolati dijo que Pardo y Minini le dijeron que se habían encontrado en Vicente López para salir a pescar y que durante la tarde quedaron en medio del temporal de viento que los llevó hacia el sur, donde finalmente naufragaron, hoy el letrado puso en duda esa versión sobre la base del estado de confusión en el que dijo que encontró a “Naco”.

Pardo, el exsaxofonista de “Los Fabulosos Cadillacs” cayó en problemas legales en 2015, cuando fue detenido por una serie de robos a countries por los que fue condenado a 8 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 6 de San Isidro.

Además, quedó imputado en otra causa que lo investiga por planear el asesinato del fiscal Patricio Ferrari, quien lo había llevado a la cárcel en la primera investigación.

El año pasado, el 30 de junio, en medio de la pandemia por el coronavirus, un juez de Ejecución Penal le otorgó el beneficio de la libertad asistida, por lo que fue excarcelado. Desde ese momento vive en San Isidro y trabaja en un astillero.

Tatuajes y un anzuelo

Según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso al expediente, el cuerpo de Camaratta tenía varios tatuajes: uno en su pantorrilla izquierda con la leyenda “Verónica te amo”; otros dos en el hombro izquierdo donde se había hecho los dibujos de una águila y de un yaguareté; en el antebrazo izquierdo, tenía una ilustración de una pistola y de billetes de dólares, y en la espalda un ángel con el nombre de Brianna y la feha 06-04-14.

En su dedo anular de la mano izquierda tenía puesto un anillo que tenía escrito el nombre de Verónica, Vestía un chaleco naranja, una campea gris, un pantalón de jogging gris con un anzuelo enganchado del lado derecho.y zapatillas deportivas negras.