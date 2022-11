Neuquén: estacionó sobre una rampa para discapacitados, la multaron y golpeó al inspector de tránsito

escuchar

Una mujer estacionó sobre una rampa para personas con discapacidad en la ciudad de Neuquén y por ello fue debidamente infraccionada. Sin embargo, al momento de firmar el acta reaccionó con violencia y agredió al inspector de tránsito que la había multado, a quien insultó a los gritos y luego golpeó reiteradas veces a puño cerrado.



Todo ocurrió el viernes alrededor de las 17 en el cruce de avenida Olascoaga y Ministro González, ante la mirada atónita de varios vecinos. Tan así fue que uno de ellos, al ver la violenta reacción de la infractora, comenzó a grabar con su celular y logró caputrar el momento en el que la mujer atacó al inspector.

“Pasame que te firmo, hijo de puta”, se le escucha decir a la mujer justo antes de darle un golpe en la cabeza al empleado municipal, que llevaba puesto un casco. Inmediatamente después, le propinó un puñetazo en la espalda y continuó insultándolo a los gritos mientras el hombre se alejaba, luego de lo cual volvió a subir a su auto.

“Yo que vos llamo a la Policía; está acá a la vuelta. Parala y llamá a la Policía”, le dice sobre el final de la secuencia uno de los testigos al inspector, mientras que otro exclama sorprendido: “¿Cómo te va a pegar así? ¡No te puede pegar así!”.

“La verdad es que estamos muy enojados, ofendidos y preocupados por lo que pasó. Es una situación absolutamente injustificada de una persona que fue controlada en el tránsito y estaba mal estacionada en una rampa para personas con discapacidad”, cuestionó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, en declaraciones al sitio local LMNeuquén.

Asimismo, planteó que la reacción de la mujer fue inesperada dado que ya había entregado su licencia y datos personales. “Se le hizo la contravención y al momento de decirle que firme se negó y comenzó con los insultos y las agresiones”, indicó y agregó que ante ese escenario el inspector aplicó el procedimiento habitual que se sigue con las personas agresivas y mantuvo distancia para seguir labrando la infracción. “Siempre hablamos de eso, porque algunas personas se pueden volver peligrosas”, advirtió.

Aunque el hecho no pasó a mayores, el funcionario repudió lo ocurrido y aseveró que fue “una manifestación violenta que no debe ocurrir”, pero dijo que no buscan ser “especialmente duros” con la infractora. En ese sentido, dijo que lo único que se busca es “una disculpa” al inspector o los responsables del sector. “Que diga que estuvo mal y para nosotros ahí finaliza todo”, señaló.

