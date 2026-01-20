Ni uno, ni dos: detienen a tres “hombre araña” tras un robo en la ciudad

Tres “hombre araña” fueron detenidos en la madrugada del domingo después de ingresar a una vivienda de Villa Pueyrredón tras trepar hasta la terraza . El operativo comenzó alrededor de las 3.30, cuando personal de la Policía de la Ciudad fue desplazado por un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de individuos desplazándose por las alturas de una casa situada en la calle Habana al 2100.

Al llegar al lugar, los efectivos detectaron a un primer sospechoso escondido entre plantas, en el ingreso a la propiedad. En el interior del inmueble se escuchaban ruidos provenientes de la planta alta. El dueño de la casa, un hombre de 45 años, autorizó el acceso del personal para verificar si había más personas dentro.

Durante la inspección, los agentes encontraron a un segundo hombre oculto entre tarimas en la terraza. Tenía en su poder una bolsa con pertenencias del propietario. Entre los elementos recuperados había calzado deportivo, un tablero de dardos y diversas herramientas, como un martillo, una espátula y una lijadora eléctrica, que habían sido preparados para ser retirados de la vivienda.

Tres hombres araña fueron detenidos en Villa Urquiza

Mientras continuaba el procedimiento, el Centro de Monitoreo Urbano revisó las cámaras de la zona y detectó a un tercer sospechoso que intentaba alejarse. Fue localizado minutos más tarde en la intersección de Juramento y Constituyentes, donde permanecía en inmediaciones de un puesto de diarios.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos tienen 32, 37 y 22 años, y este último registra antecedentes por robo y una causa de rebeldía vigente . Los tres quedaron aprehendidos por orden del magistrado interventor, que dispuso además el secuestro de los objetos recuperados.

Los tres hombres detenidos tras el robo en Villa Urquiza Policía de la Ciudad

El procedimiento concluyó sin heridos y con la vivienda nuevamente asegurada. El material reunido será incorporado a la causa, que continuará en la Justicia para determinar los pasos siguientes de la investigación.

Elementos secuestrados a los delincuentes Policía de la Ciudad

Otro hecho, pero en Villa Urquiza

También el domingo, a las 14.50 dos sospechosos intentaron ingresar a robar departamentos de un edificio y toda la secuencia quedó grabada por la cámara de seguridad que un vecino había instalado en la mirilla de la puerta de su unidad. Ahora, detectives policiales y judiciales intentan identificar a los dos sospechosos.

La investigación comenzó después de que el vecino que tiene instalada la cámara en la mirilla de la puerta de su departamento se presentara en la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad e hiciera la denuncia.

Según el denunciante, el domingo pasado a las 17.30 observó las imágenes de su cámara de seguridad y advirtió lo que había sucedido a las 14.50.

“Se ve a hombres visualizando y observando hacia el interior de los departamentos, más precisamente hacia el 5C y 5D. Uno de los sospechosos se encontraba vestido con gorra negra, chomba azul y pantalón de jeans negro. Era de contextura delgada, tez trigueña, sin barba, de aproximadamente 30 años, y de su acompañante solo se logró visualizar que poseía gorra colocada y llevaba un teléfono celular en su mano. Ambos mantenían una conversación con gesticulaciones y señas, a voz baja. Al no poder ingresar, se retiraron del lugar”, según se desprende del sumario policial a partir de la declaración del denunciante.

Tras ver las imágenes, el denunciante avisó de lo que había sucedido a sus vecinos por medio de mensajes a un grupo de WhatsApp.

Villa Urquiza: entraron en un edificio e intentaron robar departamentos vacíos

Ante la pregunta del personal que le tomó la denuncia, el vecino dijo que él no había advertido ningún faltante, pero desconocía si en algún otro departamento faltaba algo de valor.

En las imágenes se puede apreciar que uno de los sospechosos llevaba una especie de raquetero, quizá él y su cómplice pretendían pasar por tenistas que iban a jugar un partido.

Tras la denuncia, el expediente quedó a cargo del fiscal nacional en lo criminal y correccional Patricio Lugones, que le dio intervención a la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad para que haga tareas investigativas.

“El fiscal Lugones también convocó a la División Rastros de la fuerza de seguridad porteña para tratar de levantar huellas que permitan identificar a los sospechosos y, además, se remitió una copia del video que presentó el denunciante a la división especializada para reconocer a los delincuentes”, dijeron fuentes judiciales.