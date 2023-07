“Ningún audio es prueba suficiente”: el abogado del empresario asesinado habló sobre las principales hipótesis del caso

escuchar

En medio de las repercusiones por el asesinato del trader argentino Fernando Pérez Algaba, el abogado de la familia de la víctima, Sebastián Queijeiro se refirió a las principales hipótesis del caso que se analizan por estas horas y aludió a los audios dados a conocer recientemente. en los que un referente de barra de Boca, Gustavo Iglesias, amenazaba al empresario.

“Hay varios audios, no sólo el de Gustavo Iglesias. No podemos decir que una persona es la autora de semejante hecho por un audio en el que lo está amenazado por una deuda o un problema que ha tenido, no lo podemos vincular”, aclaró el letrado en LN+.

Joven empresario asesinado: habla el abogado de la familia de la víctima

“Yo no puedo sospechar ni manchar el buen nombre de nadie hasta que no tenga las pruebas suficientes, y menos de semejante crimen”, señaló Queijeiro.

En tanto, el letrado de la familia de Pérez Algaba explicó que por estas horas la justicia investiga varias hipótesis y destacó dos de ellas. “Una, la más sencilla, es que habría sido un apriete que se fue de las manos y le dieron [a Pérez Algaba] un disparo en la pierna, otros dos en el pecho y después lo desmenuzaron”, señaló Queijeiro. “Otra hipótesis es que fue premeditado, que lo estaban esperando, lo buscaron y que fue un mensaje y una señal”, aclaró.

En tanto, Queijeiro confirmó que en el transcurso de los próximos días va a haber novedades de la causa relacionadas con las pericias solicitadas. “Estamos esperando los resultados del cuerpo técnico-médico para saber, por ejemplo, si la víctima tiene rastros genéticos en las uñas y si el cuerpo tiene alguna rigidez donde haya demostrado algún signo de defensa o algo más que pueda aparecer”, indicó.

La historia de Pérez Algaba

En otro tramo de la entrevista, Queijeiro brindó detalles sobre cómo el comerciante empezó a incursionar en el mundo de las criptomonedas y en operaciones financieras.

“Cuando era muy joven arrancó trabajando con una moto delivery en un local de comidas rápidas, después estuvo como coordinador de viajes de egresados y más tarde cobró una sucesión y ahí empezó con la compra y venta de los autos, con el manguito que había generado de estos trabajos. Después le fue muy bien y se fue dedicando a la compra y venta de autos de lujo”, comenzó el abogado.

Fernando Pérez Algaba @fernandoperezalgaba

“Con la pandemia su trabajo se vio afectado. Era una persona muy capaz y empezó a incursionar en el mundo de las criptomonedas que crecieron de manera abismal. Tenemos entendido que hizo una diferencia muy importante durante un tiempo prolongado”, detalló. “Después, como todos saben, el Bitcoin llegó a unos picos impresionantes y luego sufrió una bajada y ahí es donde surgieron los problemas”, continuó el abogado.

“Entendemos que mucha gente le daba dinero a Fernando, -hay que probar si él daba o pedía- y él cambio daba una comisión por este dinero. En una operación esto salió mal y perdió mucho dinero y con el tipo de cambio que había se le estaba haciendo muy difícil devolverlo. Entonces, ahí empieza a viajar al exterior para generar divisas más fuertes. Hacía una triangulación entre, Estados Unidos Europa y la Argentina y cuando vino a Itazaingó le sucedió todo esto”, concluyó Queijeiro.

