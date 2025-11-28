El abogado detenido en Nordelta pidió que Wanda Nara declare como testigo

Antes de terminar la audiencia donde pidió que se cite a prestar declaración testimonial a la conductora de TV y empresaria Wanda Nara -quien fue su cliente-, el abogado Nicolás Payarola Hernayes, detenido en el complejo urbanístico Nordelta, en Tigre, acusado de una serie de estafas, solicitó una nueva fecha para ampliar su declaración indagatoria, pero anticipó que antes quiere conocer “en profundidad la prueba” en su contra.

Payarola Hernayes, de 42 años, fue indagado hoy por Cosme Iribarren, uno de los fiscales general de San Isidro a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, donde está radicado el expediente judicial por estafas reiteradas que llevó tras las rejas al abogado.

“Con respecto al hecho identificado como número 10, voy a solicitar la comparecencia como testigo de Wanda Solange Nara. A mi criterio nada tengo que ver con el hecho que se me endilga”, sostuvo el sospechoso en la audiencia donde fue indagado.

Detenido en Nordelta: trasladaron a una comisaría al abogado imputado de estafas

Por “hecho 10″, Payarola Hernayes hacía referencia al caso que tiene como damnificada a la abogada María Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro Gustavo Posse, y su socia Marcela De Leonardis, quienes en febrero pasado fueron contratadas por el ahora detenido en carácter de representante y letrado de confianza de la actual conductora de MasterChef Celebrity.

En el convenio de honorarios, según la imputación, había una cláusula que sostenía que si Nara, durante el primer año del contrato, desistía unilateralmente de la representación de las abogadas, debía abonar la suma de 600.000 dólares como resarcimiento.

“La razón de la cláusula era sencillamente la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario, etc. Dicho convenio fue aceptado por la clienta y por Payarola, quien se había quedado con la copia firmada por la clienta para dárnosla a nosotras, cosa que nunca sucedió. Nosotras hicimos el seguimiento en contacto muy asiduo con la clienta, mientras que Payarola dejó de atendernos el teléfono”, dijo Posse al declarar en sede judicial.

Según la abogada, en un momento, fue imposible volver a comunicarse con su colega, y cuando le preguntaban a Wanda Nara dónde estaba él, la conductora les respondía que no sabía. “Nadie lo podía ubicar”, dijo.

A fines de marzo pasado, Posse y su socia se reunieron con Nara, según lo declarado por la abogada, en el departamento que la conductora y empresaria posee en el Château Libertador, del barrio porteño de Núñez, donde le presentaron al CEO de una importante compañía y le llevaron el convenio para que firmara.

“Ya lo tiene Nico [por Payarola Hernayes]”, habría respondido Nara, según lo dicho por la denunciante. Y agregó: “Después de ese día seguíamos hablando con la clienta por los temas que Wanda tenía y el 1° de abril pasado aparecieron varios escritos en los distintos expedientes, revocándonos el patrocinio a mí y a mi socia”, recordó Posse.

La abogada afirmó: “Nunca más nos contestó ni contactó Wanda Nara”.

Wanda Nara fue clienta del abogado detenido acusado de estafas (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Una calificada fuente con acceso al expediente explicó a LA NACION: “Posse le reclama el dinero a Payarola y Nara, pero el convenio lo firmó el abogado”.

Además, en su indagatoria, Payarola Hernayes buscó desvincular a su esposa, Sofía Ferrarazo, y a su prima Marina Lema de los acontecimientos investigados. “Siempre colaboraron conmigo en el estudio, no tuvieron participación en ninguno de los hechos que están descritos [las imputaciones], siempre han colaborado conmigo de acuerdo a sus posibilidades y en cuestiones administrativas. Devuelta: nada tienen que ver con los hechos investigados”.

También sostuvo que está evaluando aportar los patrones de desbloqueo de los dispositivos electrónicos que le fueran secuestrados cuando, en junio pasado, se allanó su casa del barrio Golf de Nordelta.

“Pese a sostener que quiere colaborar con la investigación, Payarola Hernayes no aportó las claves de sus teléfonos. Por otro lado, no respondió preguntas y además las explicaciones que dio resultan sumamente inverosímiles”, dijo a LA NACION el abogado de cuatro de los damnificados de la supuestas estafas cometidas por el sospechoso.