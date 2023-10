escuchar

Los ladrones no conocen de tamaños al momento de elegir un botín y esto quedó demostrado el fin de semana largo cuando una decena de hombres robó una pileta de fibra de vidrio de 7 metros de largo por 3 de ancho que iba a ser colocada en una casa en los próximos días.

El inusual robo quedó registrado en cámaras de seguridad públicas y privadas que muestran cómo un camión vacío pasa en frente de otra propiedad y luego vuelve cargado con el natatorio que los dueños de la casa en construcción habían recibido menos de 48 horas antes.

“El viernes me trajeron la pileta y la dejamos en el fondo de la casa que tenemos en construcción. Todavía no estamos viviendo en el lugar, por vecinos nos enteramos de que se la robaron como a las 2 y media de la mañana del domingo con un camión sin patente” contó al medio local InfoCañuelas, Nadia Alaferte dueña de la casa.

La mujer relató que el natatorio lo habían comprado a una empresa de Córdoba y por el mismo habían pagado un millón y medio de pesos , incluida la colocación. Todo el trabajo iba a demandar unos 10 días, según explicó.

Sin embargo, el proceso se vio truncado por la sustracción de la pileta que estaba en el fondo de una casa en construcción situada en la calle 12 de Octubre 218, en el barrio Villa Adriana, de Cañuelas y a unas dos cuadras de la Ruta 205: “Un vecino que tiene cámara grabó toda la secuencia, no se ve muy claro, pero a lo lejos se nota cuando llega el camión y luego varios hombres, cerca de diez, acarrean y cargan la pileta”.

“Entraron como panchos por su casa. Ingresaron sin patente y se llevaron una pileta, pasaron por las narices del destacamento de Alejandro Petión y nadie hizo nada. Pasó un patrullero y a los minutos paró el camión… Además, dijeron que fueron diez personas: claramente no entran todos en una cabina, por lo que el ataque se produjo con el apoyo de autos”, sumó la mujer a otro medio local y aseguró que en la zona los robos son una constante: “En el terreno lindante se robaron el alambrado hace unos días”.

El recorrido de los delincuentes, que se presume por las cámaras de seguridad, fue por la ruta 205 hacia Alejandro Petión para luego subir a la autopista.

Nadie también volcó su indignación en redes sociales y agregó: “Indignación total. Semejante logística. No puede ser que nadie vio nada. No puede ser que a semejante camión con semejante pileta circulando a esa hora no lo hayan parado”.

