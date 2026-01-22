Armados en la Ciudad: un italiano fingía ser policía y un uruguayo cayó con un revólver en Palermo
El hombre, de 35 años, circulaba armado en un auto sin patente; intentó escapar, pero fue arrestado tras una persecución
- 3 minutos de lectura'
Desde tierras italianas, un hombre llegó al país con la intención de simular ser un policía de la Ciudad. Sin embargo, durante un control de rutina efectivos advirtieron que su auto no contaba con patente, lo persiguieron y lo arrestaron. En la requisa descubrieron que disponía de una placa falsa y que el vehículo tenía instaladas balizas policiales en la parte delantera. En tanto, un uruguayo fue detenido en Palermo por portar un arma sin autorización.
El episodio ocurrió el miércoles cerca de las 23, cuando en el marco de recorridas preventivas agentes de la fuerza porteña divisaron un Volkswagen Vento de color gris sin patente en la intersección de Avenida Albarellos y Fomentista, en Villa Pueyrredón.
Según informó Policía de la Ciudad, cuando el conductor notó la presencia de los efectivos, “intentó escapar a alta velocidad, violando semáforos en rojo” hasta que fue interceptado “mediante señales lumínicas y sonoras”.
Durante la requisa, los uniformados descubrieron una placa apócrifa, una pistola semiautomática Bersa con cargador colocado y munición de recámara, “lista para el disparo”. Además, hallaron en el baúl 10 municiones calibre nueve milímetros y constataron que el rodado “tenía balizas policiales instaladas en la parrilla frontal”.
El sospechoso, de 35 años, contaba con pasaporte extranjero y no pudo justificar la tenencia ni portación del arma de ni del material policial. Por el caso, intervino la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Ferteins, quien dispuso de la detención del hombre italiano y el secuestro del revólver y el vehículo.
Otro extranjero detenido
En la mañana de hoy la Policía de la Ciudad detuvo a otro extranjero, en este caso un uruguayo de 32 años que circulaba con un arma de fuego por Palermo e intentaba ingresar a una camioneta Ford EcoSport.
El operativo lo llevaron a cabo oficiales de la Comisaría Vecinal 14 B, que se desplazaron a la intersección de Fitz Roy y Nicaragua tras un llamado al 911. Allí arrestaron al sospechoso y luego de revisar el vehículo hallaron un revólver calibre 32 con la inscripción “Sew Long CTG” y siete municiones.
De acuerdo al parte oficial, el hombre no contaba con autorización para portar armas de fuego. A su vez, según testigos, caminaba por la vía pública con el torso desnudo y el arma, aunque no registraron detonaciones.
La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Juan Pablo Iglesias, ordenó su detención por “portación ilegal de arma de fuego de uso civil” y el secuestro del revólver y el vehículo.
Otras noticias de Policía de la Ciudad
“Necesito una ambulancia urgente”. Terror en Palermo: apuñaló a un hombre, huyó y cayó una semana después en Villa Crespo
Alerta. Un proyectil abandonado en Palermo desata pánico y un megaoperativo a pocos metros de un templo judío
"La víctima estaba muy sacada". Procesaron al policía porteño que mató a un vecino en Villa Lugano con munición antitumulto
- 1
Detienen a una amiga de Morena Rial por robar, al menos, siete casas en la costa
- 2
Calculan que llega a US$20 millones la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata
- 3
Una familia vivió una noche de terror en una ruta cercana a Mar del Plata
- 4
Tras la pista de un prófugo, secuestraron en Monserrat otro auto de lujo que trajeron ilegalmente de Paraguay