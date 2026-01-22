Armados en la Ciudad: un italiano fingía ser policía y un uruguayo cayó con un revólver en Palermo

Desde tierras italianas, un hombre llegó al país con la intención de simular ser un policía de la Ciudad. Sin embargo, durante un control de rutina efectivos advirtieron que su auto no contaba con patente, lo persiguieron y lo arrestaron. En la requisa descubrieron que disponía de una placa falsa y que el vehículo tenía instaladas balizas policiales en la parte delantera. En tanto, un uruguayo fue detenido en Palermo por portar un arma sin autorización.

El episodio ocurrió el miércoles cerca de las 23, cuando en el marco de recorridas preventivas agentes de la fuerza porteña divisaron un Volkswagen Vento de color gris sin patente en la intersección de Avenida Albarellos y Fomentista, en Villa Pueyrredón.

La placa apócrifa que tenía el sospechoso Policía de la Ciudad

Según informó Policía de la Ciudad, cuando el conductor notó la presencia de los efectivos, “intentó escapar a alta velocidad, violando semáforos en rojo” hasta que fue interceptado “mediante señales lumínicas y sonoras”.

Durante la requisa, los uniformados descubrieron una placa apócrifa, una pistola semiautomática Bersa con cargador colocado y munición de recámara, “lista para el disparo”. Además, hallaron en el baúl 10 municiones calibre nueve milímetros y constataron que el rodado “tenía balizas policiales instaladas en la parrilla frontal”.

El hombre contaba con una semiautomática Bersa Policía de la Ciudad

El sospechoso, de 35 años, contaba con pasaporte extranjero y no pudo justificar la tenencia ni portación del arma de ni del material policial. Por el caso, intervino la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Ferteins, quien dispuso de la detención del hombre italiano y el secuestro del revólver y el vehículo.

Otro extranjero detenido

En la mañana de hoy la Policía de la Ciudad detuvo a otro extranjero, en este caso un uruguayo de 32 años que circulaba con un arma de fuego por Palermo e intentaba ingresar a una camioneta Ford EcoSport.

El operativo lo llevaron a cabo oficiales de la Comisaría Vecinal 14 B, que se desplazaron a la intersección de Fitz Roy y Nicaragua tras un llamado al 911. Allí arrestaron al sospechoso y luego de revisar el vehículo hallaron un revólver calibre 32 con la inscripción “Sew Long CTG” y siete municiones.

WhatsApp Video 2026-01-22 At 09.13.19

De acuerdo al parte oficial, el hombre no contaba con autorización para portar armas de fuego. A su vez, según testigos, caminaba por la vía pública con el torso desnudo y el arma, aunque no registraron detonaciones.

El revólver calibre 32 que secuestró la Policía Policía de la Ciudad

La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Juan Pablo Iglesias, ordenó su detención por “portación ilegal de arma de fuego de uso civil” y el secuestro del revólver y el vehículo.