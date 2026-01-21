Encontraron muerto en su celda a un policía que había asesinado a su esposa

SANTA FE.- La discusión matrimonial en la casa de un suboficial de la policía santafesina, comenzó mal y terminó peor. Cinco meses después que el hombre mató a balazos a su esposa mientras dormía y se atrincheró tratando de evitar su detención, el femicida fue encontrado muerto en su celda.

El policía César Muga, de 53 años, estaba detenido desde el 1° de agosto de 2025, acusado de femicidio de su esposa Estela González, de 54. Fue hallado muerto este miércoles en su celda de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda, 45 kilómetros al sur de esta capital.

De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, el detenido se habría quitado la vida ahorcándose, aunque el hecho permanece bajo investigación judicial. La fiscalía de turno, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ordenó peritajes en el lugar de la muerte y se tomaron declaraciones al personal penitenciario que cumplía funciones en el pabellón. Las autoridades judiciales esperan el resultado de la autopsia para confirmar la causa y mecánica de la muerte.

Muga, que hacía 10 años prestaba servicios en la Policía de Santa Fe, se encontraba detenido con prisión preventiva, imputado por haber atacado a tiros a su pareja en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, extremo norte del municipio capitalino.

El hecho había generado un fuerte impacto social, tanto por la gravedad del ataque como por la condición del acusado como miembro de una fuerza de seguridad.

En un primer momento, la causa fue caratulada como tentativa de femicidio, ya que la víctima había sobrevivido al ataque y permanecía internada en estado crítico. Sin embargo, tras su fallecimiento, un mes después, la imputación fue caratulada como femicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, además del agravante derivado de la función que desempeñaba el imputado dentro de la Policía de Santa Fe.

Nadie ponía en duda que por el hecho juzgado, a su autor, de haberse concretado el juicio, le habría correspondido la pena de prisión perpetua.

Un historial de violencia

Todo se desencadenó alrededor de las 6.30 del 1° de agosto del año pasado, cuando los vecinos comenzaron a alertar telefónicamente a la policía por los gritos y pedidos de ayuda de dos mujeres, en el interior de la vivienda de Europa al 5000, en el barrio Nueva Esperanza.

Al arribar a la zona un par de móviles policiales, dos vecinos consiguieron retirar a las mujeres heridas y trasladarlas al hospital de la zona, pero cuando los efectivos pretendieron tomar contacto con el agresor, este respondió que no se iba a entregar.

Fue entonces que se inició un operativo para bloquear la zona ante la posibilidad de fuga del hombre, que no dejaba de insultar a sus familiares, a los vecinos y a la propia fuerza de la que formó parte. La mayor tensión ocurrió minutos antes de las 8, cuando se escuchó una balacera. Allí se comprobó que el atrincherado había sido herido, lo cual motivó que minutos después, con la situación controlada, ingresara personal médico del Servicio Integrado de Emergencias que con la urgencia del caso determinó el traslado del agresor a un hospital.

Muchos vecinos coincidieron en señalar que Muga tenía antecedentes de agresiones a familiares y vecinos.

Tras lo sucedido, González, hospital Iturraspe de la capital santafecina, donde quedó internada en grave estado. Allí permaneció un mes hasta que falleció.

Por el caso, el policía fue imputado –primero- como autor de intento de femicidio agravado en el marco de una causa encabezada por el fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Roberto Olcese, quien sostuvo que el imputado ejercía violencia física y psicológica sobre González. Pero tras el fallecimiento de su esposa, el caso cambió de carátula por lo que luego de abandonar el Hospital Cullen donde estuvo internado unos días por cuestiones referidas a la salud mental, fue trasladado a la cárcel de Coronda, donde murió en un aparente caso de suicidio.