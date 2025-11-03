“Nos declararon la guerra las fuerzas del mal”. Destrozaron la imagen de la Virgen de Luján en Liniers

A solo un centenar de metros de la Comisaría Comunal 9 de la Policía de la Ciudad, y prácticamente debajo de un poste con cuatro cámaras y un domo de videovigilancia, manos anónimas destrozaron la imagen de la Virgen de Luján que estaba dentro de una pequeña capilla emplazada en una plazoleta del barrio porteño de Liniers.

En el Día de los Fieles Difuntos, y durante la misa de las 11 en el Santuario de San Cayetano, el padre Lucas Arguimbau dijo a los fieles que lo escuchaban: “ Una vecina nos trajo las manitos de la imagen de la Virgen de Luján que alguien atacó en la ermita de Juan B Justo y Cuzco ”.

Al término de la ceremonia religiosa, Arguimbau, el vicario Guillermo Reale y un seminarista, junto a otros tres laicos, se acercaron a la ermita.

“En el piso estaba destruida toda la imagen de la Virgen patrona de la Argentina. Un agujero en el vidrio de la ermita detrás de las rejas negras donde quitaron la imagen para romperla. El Jesús en la Cruz estaba intacto, al igual que la imagen del santo del pan y el trabajo, pero volcado dentro de la ermita”, escribió el periodista Lucas Schaerer en un mensaje que envió a LA NACION.

El padre Arguimbau tomó imágenes con su celular y fue a la Comisaría 10B a radicar la denuncia.

“Vamos a pedirle a Dios que vuelva a bendecir este lugar y pedimos especialmente porque quienes se acercan al santuario, por quienes rompieron la imagen de la Virgen. Pedimos que nos bendigas, que protejas nuestro barrio, y nos concedas paz en el corazón como hizo San Cayetano siempre, en las buenas y en las malas, sembrar el bien”, dijo el párroco. Acto seguido, rezó el Ave María y con su estola al cuello echó agua bendita a toda la ermita y a los pocos presentes.

Según se informó, los pedazos de la imagen de la Virgen en el piso fueron levantados y colocados en una caja que se llevó el seminarista: el sacerdote Reale, el padre Lucas y uno de los laicos históricos del Santuario tomaron el resto de las imágenes de la ermita y regresaron al Santuario situado en Cuzco 150.

“Otros años había ocurrido este tipo de ataques, pero no los denunciamos. Esta vez es distinto porque rompieron el vidrio de frente, antes era en el vidrio de costado. Es otro nivel de ataque. Siento que nos declararon la guerra las fuerzas del mal”, dijo una de las laicas que acompañó a los clérigos hasta la ermita vandalizada.