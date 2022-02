Más de 40 videos filmó, desde mayo del año pasado, una vecina del jardín maternal clausurado ayer en Rosario. Su objetivo era demostrarles a los padres que confiaban a sus niños y niñas a esa institución que las responsables del lugar los maltrataban y que, en particular, una de ellas muchas veces se mostraba “desquiciada”. Incluso en una de las imágenes se ve cómo muerde a uno de los menores.

Tras la denuncia de los padres la semana pasada ante la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, y la debida clausura de la institución y apertura de una causa a las responsables del lugar, comenzaron a trascender en los medios varios de esos videos en los que se ve cómo son empujados y zamarreados. Y efectivamente, de acuerdo a una de las filmaciones que salió a la luz hoy, se ve el momento en que una maestra muerde la mano de un niño.

La vecina responsable de visibilizar este caso, que prefiere no dar su nombre, explicó que perdió muchas de las grabaciones, pero que cuando pudo juntar varias para demostrar a los padres que decía la verdad lo hizo. Aseguró además que al principio no le creían porque las directivas del jardín la trataban como “la vecina loca” y los manipulaban.

Tras ello la mujer dijo que fue una madre la que comenzó a hacerlos circular para tomar medidas legales contra el jardín maternal, ubicado en Chiclana 924 de la zona norte de Rosario.

“A veces yo estaba en el comedor y mi nene venía y me decía: ‘Vení mamá a ver lo que está haciendo S’. He visto patear a una nena en el piso como si fuera una bolsa”, explicó la mujer al programa De 12 a 14 por el canal local El Tres, según consignó Rosario3.

Nuevo video del jardín denunciado por maltrato: ahora muestra a una mujer morder a un niño

“En el último tiempo estaba desquiciada, nos despertaban los gritos de ella, les hacía cualquier cosa a los chicos (...) Un día fui a hablarle porque no soportaba más los gritos y ahí por la ventana vi que zamarreaba a un chico. Ahí no aguanté más, la insulté y le dije que la iba a denunciar. Me quedó mirando y no me dijo nada”, declaró por último la mujer.

Ayer, los padres se manifestaron frente a la puerta de la institución y contaron a varios medios que los niños comenzaron a cambiar sus conductas: tenían miedos y pedían perdón por cualquier cosa. El fiscal Damián Cimino de la Unidad de Salidas Alternativas citó a la mujer que en las filmaciones ataca a las víctimas y la interrogará sobre los hechos por los que fue denunciada.