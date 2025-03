Orense: un joven esquivó dos ruedas que perdió un camión y murió tras chocar contra una camioneta

Un joven de 29 años murió tras un violento choque que tuvo lugar el pasado 6 de marzo en la ruta 73 camino a la localidad bonaerense de Tres Arroyos. Allí, la víctima esquivó los dos neumáticos traseros que se salieron del camión que circulaba delante suyo y murió tras chocar de frente contra una camioneta.

La trágica situación tuvo lugar cerca de las 9 en el kilómetro 21, en cercanías de San Francisco de Bellocq, partido de Tres Arroyos, adonde el hombre -identificado como Emiliano Vicente- se dirigía para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de su Renault 19.

Según indicaron medios locales, el accidente se originó en medio de lluvia, cuando al camión Mercedes Benz 710 se le desprendieron las dos ruedas traseras izquierdas y Vicente pegó un volantazo para esquivarlo, lo que lo llevó a realizar medio trompo e impactar contra la camioneta Ford Ranger . Minutos después pasó por el lugar del accidente una ambulancia, que procedió a trasladar de urgencia a todos los involucrados. Sin embargo, el joven falleció en el acto producto del fuerte choque.

En tanto, las personas que iban a bordo de la camioneta resultaron ilesas, mientras que el conductor del camión (que repartía productos para la empresa Ivess) tampoco tuvo heridas, pero se encontraba en estado de shock.

En la zona trabajaron los Bomberos Voluntarios de San Francisco de Bellocq y de Claromecó, junto con el personal de Defensa Civil, el Comando de Prevención Rural (CPR) y agentes de tránsito del Organismo Descentralizado de Claromecó, bajo la coordinación de Jorge Satini, titular del Área de Inspección General.

Quién era Emiliano Vicente

El joven de 29 años era oriundo del balneario marplatense de Orense. Aficionado de toda la vida a la pesca y al surf, había fundado una escuela en la que se dictaban clases personalizadas y se podían alquilar equipos para deportes acuáticos.

Sus familiares y allegados también practicaban el mismo deporte y usaron las redes sociales para escribir un mensaje de despedida. “Apareciste en nuestras vidas como un chico ‘más’ que quería aprender a surfear... Día a día, tu sonrisa, tu serena forma de ser y tu nobleza fueron conquistándonos y te fuiste ganando un lugar en nuestra familia hasta llegar a ser uno de nosotros. UNO MÁS, porque éramos familia”, escribió una de sus compañeras de surf en su cuenta de Instagram y agregó: “El jueves 6/3/25... Repentinamente el mundo SE PARÓ... Fulminante e inexplicablemente se te escapó la vida, los sueños y los proyectos… Cuando finalmente estabas encontrando el camino y luego de un verano maravilloso. SOS irreemplazable. No hay otro Emi en este mundo... Voy a extrañarte mucho. El dolor es INFINITO porque eras a veces un amigo con un mate siempre listo para escuchar, a veces un compañero en tantas mañanas de surf, a veces un hermano para Augusto y Lani, y a veces un hijo para nosotros… Hasta siempre Emi. Te amo con todo mi corazón”.

Otro de sus amigos y alumno de la escuela escribió: “Todavía me cuesta creerlo. Todavía espero verte aparecer con el mate listo, con esa sonrisa, con algún nuevo plan para compartir. La vida nos juntó en el mar, entre olas, pesca, fogones y noches interminables de charla y risas. Y ahora todo se siente distinto, más vacío, más callado. No sé cómo se sigue cuando alguien que era como un hermano se va tan de repente. Lo que sí sé es que cada ola, cada atardecer en la costa, cada fogón encendido va a llevar tu esencia. Siempre vas a estar ahí, en cada salida a pescar, en cada remada, en cada mate compartido con el sonido del agua de fondo. Entre tanta tristeza, me quedo con que viviste cada segundo de tu vida como nadie, haciendo todo lo que te gustaba. Gracias por tanto, amigo”.

Según consignó el diario La Voz del Pueblo, el hombre integraba una histórica familia de tradición orense y muy conocida en la localidad. Su padre, Ceferino, trabaja en la cooperativa eléctrica local y su madre, Marina Caraduje, en la biblioteca de la ciudad.

Además de practicar deportes acuáticos, Vicente estudiaba marketing en Mar del Plata, trabajaba en una carpintería y anteriormente había jugado al básquet en Alumni de Orense.

LA NACION