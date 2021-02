“Pá, me voy a morir, me duele mucho”, le dijo a su padre el chico baleado en un supermercado

El niño de 7 años que fue herido de un balazo en una pierna en medio de un asalto en un supermercado chino de General Rodríguez continúa internado “estable y lúcido” en el Hospital Militar, del barrio porteño de Palermo, luego de haber sido sometido a una operación en la que le extrajeron dos de las esquirlas que recibió el sábado pasado durante el robo.

Anoche, el chico despertó de la anestesia y según contó a la prensa Mario, su padre, estaba “contento”. No obstante, el hombre reveló públicamente que, tras resultar herido, el niño le dijo: “pá, me voy a morir, me duele mucho”.

Explicó que tanto él como su hijo estaban en los fondos del comercio cuando los “motochorros” ejecutaron el asalto. “No supe nada de la situación, solo vi el forcejeo, y cuando vi el arma en medio de los dos intenté escapar con mi hijo. Hubo dos detonaciones mientras iniciamos el primer paso para escapar; evidentemente una fue hacia el piso y habrá levantado las esquirlas de la bala que le agarraron las zonas de la tibia y peroné” al chico, contó Mario.

Se refirió, así, al resultado del forcejeo que se produjo entre un sargento del Ejército Argentino que se encontraba dentro del local y los asaltantes, que quedó filmado por las cámaras de seguridad del establecimiento. ”Lo quería esconder en algún lado porque me vi venir una situación terrible; yo pensaba que estaba asustado y le vi las dos piernas sangrando de la rodilla para abajo”, añadió Mario, quien señaló que, tras alzar en brazos a su hijo para sacarlo del lugar, su desesperación era “que no se desangre”.

Narró que “pasó muy rápido” por su casa para buscar a su esposa y que luego se dirigió al hospital de General Rodríguez. “Cuando lo suturaron y vi seis orificios me quería morir”, recordó.

Tras la intervención del sargento que intentó evitar el asalto al supermercado, en medio del forcejeo con el ladrón se produjo el disparo de una pistola calibre 9 milímetros, a raíz de lo cual el niño recibió el impacto de los restos del proyectil en su pierna derecha. La policía detuvo al agresor cuando intentaba escapar, al tiempo que su cómplice logró darse a la fuga, pero luego fue aprehendido.

Las primeras intervenciones por el hecho estuvieron a cargo de personal de la comisaría 1a. de General Rodríguez y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez, que lograron secuestrar una pistola calibre 9 milímetros que será peritada para establecer si fue la que se utilizó en el asalto.

La causa recayó en la UFI N°9, a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez, y ambos sospechosos se negaron a declarar, por lo que continuarán detenidos.

Télam

