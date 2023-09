escuchar

El asesinato del ingeniero civil Mariano Barbieri tiene un detenido, en cuya espalda se acumulan pruebas sobre su responsabilidad en el crimen cometido el miércoles 30 de agosto, en Palermo. El testigo del hecho reconoció a Isaías José Suárez como el autor de la mortal puñalada. Se recuperó en la Plaza Sicilia el cuchillo que habría sido utilizado en ese robo de un celular. Ya fue imputado del homicidio y la Justicia espera el resultado de pruebas de ADN para definir los detalles de la acusación en su contra. El sospechoso tiene 29 años y un extenso prontuario delictivo. Pese a la sucesión de arrestos y condenas, Suárez seguía en las calles. Su ultima pena, incluso, fue recibida el 12 de junio pasado. Seis meses de prisión por golpear a una mujer en el contexto de violencia de género.

Frente a los antecedentes criminales del hombre imputado por el crimen en Palermo, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que la situación de ese detenido es un reflejo de “la puerta giratoria”.

“La Policía de la Ciudad detuvo por vez número 14 a Isaías José Suárez, en este caso por ser el presunto homicida de Mariano Barbieri. Las otras 13 son un historial de robos, tentativas de robo con armas, lesiones y otros delitos. Todas las veces anteriores que se lo detuvo quedó libre, incluso tuvo cuatro condenas efectivas que no cumplió en su totalidad. Lo soltaron antes”, indicó Rodríguez Larreta en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Y agregó: “La famosa ‘puerta giratoria’ es justamente esto. Las cárceles no funcionan si no se cierra la puerta atrás del detenido y no hay ninguna policía del mundo que alcance si cada vez que detiene a alguien hay un juez que lo libera. La seguridad de la Ciudad es un trabajo de todos los días que hacemos con un plan muy claro y toda la decisión política y no vamos a aflojar ni un minuto”.

Uno de los expedientes judiciales en los que se dictó condena, marca que Suárez suma seis sentencias. El sospechoso, nacido en Rosario en abril de 1994, es una persona en situación de calle que había cumplido el año pasado una pena de siete meses de prisión por tentativa de robo, fallo en el que fue declarado reincidente. Y también tuvo este año una pena de seis meses de prisión por lesiones. Mientras estaba detenido, quemó un colchón en el calabozo. “Quería quitarme la vida”, fue la explicación que quedó expuesta en el procesamiento por “daño agravado” dictado el 20 de abril pasado por el juzgado federal en lo criminal y correccional N° 3 de Morón, situación que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín el 15 de junio.

Esa pena por lesiones fue aceptada por Suárez es un juicio abreviado que se homologó ante el juzgado de primera instancia en lo penal contravencional y de faltas N° 31, por el ataque que en diciembre pasado sufrió una mujer que era pareja del ahora sospechoso de asesinato. En esa ocasión, la víctima fue golpeada con un hierro en la villa 31.

En ese expediente se mencionan las otras causas en las que recibió penas Suárez. Su primera condena llegó el 15 de abril de 2015, cuando recibió una sentencia a tres años y seis meses de cárcel por robo agravado por el uso de armas, con la participación de un menor y robo simple reiterado en seis ocasiones.

Luego se sumaron condenas a un año de prisión por robo, dictada el 21 de diciembre de 2017; a un año y dos meses de prisión por robo, en un fallo del 3 de mayo de 2019; a seis meses por intento de robo, sentencia emitida el 15 de septiembre de 2020, y a siete meses por tentativa de robo, causa juzgada el 9 de marzo de 2022.

Los investigadores explicaron que la última vez condena debía cumplirse entre julio del 2022 y diciembre pasado. Tenía domicilio en Malvinas Argentinas, pero “rancheaba” en plazas de Palermo Chico y en la villa 31, donde golpeó a la mujer y recibió esa pena de seis meses que fue firmada en junio pasado. Salió en libertad casi de inmediato. Poco más de dos meses después habría matado a Barbieri en un robo. El testigo del hecho lo reconoció en una rueda de detenidos.

En ese expediente de lesiones en el contexto de violencia de género la pena fue leve. En el momento de homologar el acuerdo entre la fiscalía y la defensa, se definió que para graduar la pena se había tomado en cuenta “las condiciones personales del imputado, sus circunstancias familiares, su situación socieconómica y su predisposición y colaboración para resolver el conflicto, reconociendo el hecho tal como fuera imputado”.

Pese a los reiterados ingresos en el sistema penal por robos, Suárez era un indocumentado hasta el año pasado. Ni siquiera podía determinarse en ese momento su verdadera identidad, ya que sus huellas aparecían en los registros con diferentes nombres. En la condena impuesta por el intento de robo el año pasado quedó expuesta esa anormalidad al definirse reincidente a “Isaías José Suárez o Ariel Alejandro Ibáñez, o Ariel Isaías Ibáñez o Isaías Ariel Ibáñez Suárez o Isaías José Ibáñez Suárez o Ricardo Alberto Suárez”.

Se le asignó un DNI que empieza con 62... y ya en el fallo de la Cámara Federal de San Martín emitido el 15 de junio pasado en una apelación al procesamiento por la quema de un colchón dentro de un calabozo se consignó una sola identidad: Isaías José Suárez, así figura ahora en la causa que lo tiene como imputado por el asesinato del ingeniero Barbieri.

