“Ya salgo para su casa. Corrupto, múdese”, “Hoy me encuentro con su hija”, “Es un fabulador enfermo. Hasta prisión no paro”. Los chats de WhatsApp se repetían. Parecían que no se iban a detener. Pero, finalmente, el destinatario comenzó a hacer transferencias de dinero a su interlocutora. En total fueron 1.775.648 de pesos enviados a billeteras y bancos virtuales. Pero, como las extorsiones continuaron, se cansó e hizo la denuncia. Así comenzaba una investigación que, tras seis meses, derivó en la detención, en Palermo, de la denominada “Viuda negra virtual”.

“Viuda negra virtual” porque a diferencia de las mujeres que duermen con somníferos a sus víctimas para sustraerles dinero y otros objetos de valor, la sospechosa detenida por la Policía de la Ciudad en Palermo nunca conoció en persona a su “presa”, todos los contactos fueron por medio de la Web.

Como informó LA NACION, la víctima y la sospechosa se conocieron en enero pasado por medio de una “página web de encuentros”. Tras los primeros chats, habían arreglado hacer una videollamada para tener sexo virtual para después conocerse personalmente. Pero los planes nunca se concretaron. Siempre había una excusa y todo se suspendía a último momento. De pronto, él comenzó a recibir mensajes extorsivos donde la mujer que había conocido por Internet le exigía dinero para no revelar y hacer público las conversaciones. Para evitar problemas, el hombre hizo varias transferencias por un total de 1.775.648 de pesos. Pero, después del último giro, se cansó y, en marzo último, hizo la denuncia.

Tras seis meses de investigación, detectives de la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad detuvo en Palermo a la denominada “Viuda negra virtual”, la sospechosa de la extorsiones.

“La víctima hizo varias transferencias de dinero a billeteras y bancos virtuales para evitar problemas. En total, la extorsionadora se hizo de un botín de 1.775.648 de pesos”, explicaron a LA NACION fuentes policiales.

La investigación está delegada en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional porteña N° 31. Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3, subrogado por el juez Martín Peluso.

“El personal policial que participó de la investigación estableció distintos parámetros que indicaron la coincidencia entre un domicilio de Palermo y la principal investigada, obteniendo información respecto de la titularidad de las cuentas, línea telefónica y la sospechosa, que implicaron recolección de datos, análisis de información y tareas de campo”, explicaron fuentes policiales.

La sospechosa, de 46 años, fue detenida en Güemes 4700, donde la Policía de la Ciudad secuestró un teléfono celular donde estaba instalada la línea de WhatsApp utilizado para hacer las extorsiones.

“La denuncia del damnificado le permitió a los detectives policiales verificar el modus operandi de la delincuente: seducía por redes sociales a sus víctimas, luego pactaba una cita para ganarse su confianza, que nunca se concretaba y con el tiempo les empezaba a pedir dinero para que se lo transfieran. Incluso, la sospechosa extorsionaba a las víctimas con revelar mensajes, fotos u información que podrían complicar su situación familiar, debido a que generalmente esta persona ponía el foco en hombres comprometidos”, sostuvo la Policía de la Ciudad en un comunicado de prensa.

Según las fuentes consultadas, en la casa de la sospechosa, los investigadores secuestraron una pantalla de TV que la víctima había comprado por exigencia de la sospechosa.

Según los chats de WhatsApp, a los que tuvo acceso LA NACION, la “viuda negra virtual” siempre amenazaba a la víctima con hacer una denuncia por violación.

“Hijo de put... violador. Corrupto. Mudate. Voy a tu casa Hoy, mañana, todos los días iré. El sexo no es gratis. Ayer dio su palabra, es un fabulador enfermo. Hasta prisión yo no paro”, le escribió la sospechosa a la víctima con diferencia de pocos minutos.

Como respuesta recibió: “Todo conocemos, pero también nunca nos conocimos y te dije por las buenas, íbamos a arreglar, pero si lo complicas todo es más difícil” y después hizo la denuncia.

