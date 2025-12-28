Pasaron a disponibilidad a un policía por la muerte de un hombre durante los incidentes en la villa 20

Un oficial de la Comisaría 8A fue puesto a disponibilidad como parte de la investigación interna que realiza la Policía de la Ciudad sobre los incidentes que derivaron en la muerte de un hombre de 45 años en la villa 20, presuntamente víctima de un disparo de posta de goma lanzado a una distancia inferior a los cinco metros.

Esa decisión fue tomada por el Ministerio de Seguridad porteño “a fin de facilitar al juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos en la villa 20, de Villa Lugano”, según se indicó en un comunicado de prensa.

Se trataría del uniformado que disparó contra Gabriel González, de 45 años, en el mediodía de Navidad, cuando un grupo de policías porteños llegó a ese asentamiento luego de un llamado de auxilio realizado por un vecino.

En ese momento, por circunstancias que son motivo de investigación, la víctima se enfrentó a golpes con al menos cuatro agentes, que intentaron reducirlo con sus bastones reglamentarios. Los impactos de las tonfas del personal policial no fueron suficientes para contener a González, un hombre que superaba en altura y peso a la mayoría de los uniformados que lo enfrentaban. La pelea terminó cuando González cayó herido de muerte al recibir el impacto de un proyectil. supuestamente una bala de goma, disparado a corta distancia por uno de los oficiales que llegó en apoyo de los policías que luchaban con ese hombre.

Más allá de informar sobre la decisión de pasar a disponibilidad a uno de los oficiales que participaron de esos incidentes en la villa 20, las autoridades porteñas hicieron referencia a la actitud expuesta por ese hombre que sostuvo una pelea con varios uniformados, situación que derivó en el mortal disparo. “Desde el Ministerio de Seguridad se ratifica que a la policía se la debe respetar y no se la puede agredir. Y si algún efectivo actúa fuera de la ley, deberá afrontar las consecuencias de sus actos”, se indicó en el mencionado comunicado de prensa.

La causa está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, que ordenó a la Policía Federal Argentina realizar los peritajes necesarios para establecer la secuencia de hechos que llevó a la muerte de González y poder determinar el autor material del disparo.