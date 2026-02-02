Un niño pedía monedas para un bizcochuelo y terminó festejando su cumpleaños con policías en La Plata

León estaba parado en un semáforo de la periferia de La Plata con una idea fija. Faltaban dos días para su cumpleaños y juntaba monedas para poder comprar un bizcochuelo. Cuando un patrullero frenó cerca de la esquina de 52 entre 144 y 145, el policía que descendió no sabía que esa conversación breve, registrada luego en un video, iba a terminar días después en un festejo de cumpleaños inesperado, con torta, regalos y una celebración frente a su casa.

La secuencia se inició a partir de un llamado al 911 que daba cuenta de la presencia de un menor de edad pidiendo dinero en la vía pública . Al llegar al lugar, un efectivo del Comando de Patrullas se acercó para hablar con el chico y conocer qué estaba haciendo. En ese intercambio, el policía le preguntó su nombre y su edad, y León explicó que estaba juntando plata porque el viernes siguiente, 31 de enero, cumplía 8 años y quería comprar algo simple para celebrarlo.

El diálogo quedó registrado en un video que luego se difundió en redes sociales. En las imágenes se escucha al policía preguntarle qué quería para su cumpleaños. León respondió sin rodeos: “Un bizcochuelo”. Ante esa respuesta, el efectivo le dijo que no hacía falta que pidiera ayuda en la calle y que iban a ver cómo resolverlo. Incluso, en tono distendido, mencionó la posibilidad de hablar con su madre para convertir ese deseo en una torta.

La intervención no terminó allí. Después de la charla, el policía acompañó al chico hasta su casa y, antes de retirarse, le hizo una promesa concreta: volvería el día de su cumpleaños con una sorpresa para festejar. No se trató de un gesto improvisado ni de palabras al pasar. Según relataron luego quienes participaron, el efectivo organizó una colecta con familiares, amigos y compañeros de la fuerza para cumplir con lo que había dicho.

El 31 de enero, tal como había anticipado, el patrullero volvió al barrio. Esta vez no fue solo. Junto a otros policías del Comando de Patrullas, el efectivo llegó con una torta decorada con motivos de la película Cars, varios regalos y lo necesario para realizar un festejo sencillo. Frente a la casa de León se armó una pequeña celebración, con el tradicional canto del “Feliz cumpleaños”, fotos y aplausos.

El chico, que días antes apenas aspiraba a poder comprar un bizcochuelo, se encontró rodeado de personas que habían ido exclusivamente a cumplir una promesa. La escena fue registrada en imágenes que circularon rápidamente en redes sociales y que mostraron el festejo completo, con la torta, los obsequios y el cumpleaños compartido.

Un niño fue sorprendido por policías que le celebraron el cumpleaños en La Plata