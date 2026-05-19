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“The last dance”: los memes de la convocatoria de Neymar al Mundial y la alusión a la última competencia de la FIFA junto a Messi y Ronaldo

Carlo Ancelotti confirmó que el jugador participará en su cuarta Copa del Mundo de la FIFA y las esperanzas de Brasil por llegar a la final vuelven a renacer

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Estallaron los memes en las redes sociales tras confirmar que Neymar participará del Mundial 2026
Estallaron los memes en las redes sociales tras confirmar que Neymar participará del Mundial 2026(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

A inicios de esta semana, Carlo Ancelotti afirmó que Neymar integrará la lista oficial del plantel de Brasil para el Mundial 2026. El futbolista, ausente en la canarinha desde octubre de 2023, cuando se rompió los ligamentos cruzados y el menisco de rodilla en el Centenario, jugará su cuarta Copa del Mundo. Tras la noticia, los usuarios no tardaron en volcar sus opiniones en la red social X con divertidos memes sobre la convocatoria.

En la conferencia de prensa que brindó Ancelotti, se refirió a la estrella de la verde amarilla: "Evaluamos que Neymar jugó con continuidad en el último tiempo, con buena condición física. Sirven su experiencia y la aceptación que tiene en el grupo. Tiene las mismas posibilidades que todos: jugar o estar en el banco. Tendrá el mismo lugar que el resto de los jugadores. Lo imagino como un atacante más centralizado. No lo elegimos porque puede ser un buen suplente, lo elegimos porque creemos que puede ser importante en el tiempo que le toque jugar, sean cinco, 30 o 90 minutos".

Ancelotti confirmó a Neymar en la lista de Brasil para el Mundial 2026: la reacción de la gente
Ancelotti confirmó a Neymar en la lista de Brasil para el Mundial 2026: la reacción de la gente

De inmediato, los seguidores de este deporte plasmaron diferentes posteos en alusión a Neymar y a que será el último Mundial en el que las tres estrellas máximas compartirán y competirán en el campo de juego. Además del brasileño, estarán Lionel Messi por la Argentina y Cristiano Ronaldo por Portugal. “The Last Dance (el último baile)”, titularon muchos este evento definitivo.

Estallaron los memes tras confirmar que Neymar irá al Mundial 2026

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