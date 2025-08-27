Perdió el control, chocó contra un semáforo, partió el auto al medio y salió viva de milagro

Una mujer protagonizó un violento incidente vial la noche del lunes en Córdoba capital, cuando perdió el control del vehículo que conducía y chocó de frente contra un semáforo. El impacto fue tan fuerte que la parte delantera del automóvil quedó partida al medio, pero la conductora sufrió solamente lesiones leves.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Ricardo Rojas y Pablo Buitrago, en el barrio Argüello. Según informó la policía provincial, la mujer, mayor de edad, circulaba en un Renault 9 cuando, por causas que se investigan, perdió el control y colisionó contra la estructura metálica. En la secuencia registrada por una cámara del sistema 911 no se observa la participación de otros vehículos.

Tras el choque, la conductora fue asistida por una ambulancia del servicio de emergencias en el lugar, ya que presentaba una lesión en el rostro. Luego, familiares la trasladaron al Hospital de Urgencias para una evaluación más completa. De acuerdo con fuentes policiales, se le realizarán controles de alcoholemia y de consumo de drogas para determinar si estaba bajo los efectos de alguna sustancia al momento del impacto.

En Córdoba rige desde 2014 la ley provincial de alcohol cero, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 0 gramos por litro de sangre. La normativa, implementada a través del Programa Alcoholemia Cero, busca reducir los siniestros viales vinculados al consumo de alcohol. Las sanciones incluyen multas económicas y la inhabilitación para conducir, que tiene validez en todo el país. Además, los controles también contemplan la detección de drogas.

El incidente generó sorpresa entre los testigos por la magnitud del daño en el vehículo y el hecho de que la mujer no sufriera heridas graves. Las autoridades trabajan para establecer si hubo una falla mecánica, exceso de velocidad u otra circunstancia que explique la pérdida de control.

La conductora iba sola en el auto, esto también permitió que no se lamentara un mayor número de víctimas, ya que, la peor parte del impacto se dio en la parte delantera del lado del acompañante.