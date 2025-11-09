Perdió el control de su moto, chocó contra un árbol y murió

El domingo en la zona sur de la ciudad comenzó con incidente vial fatal en el que un joven de 19 años murió tras perder el control de su moto y chocar contra un árbol. El hecho ocurrió en el barrio de Barracas alrededor de las 6:15 en el cruce de Benito Quinquela Martín y Herrera, según confirmaron fuentes policiales y a pocas cuadras de la casa que el joven compartía con su familia.

El motociclista circulaba a bordo de una Keller 110 cuando, por causas que aún se investigan, se estrelló, al menos, contra un árbol. Al llegar al lugar la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento. “Murió en el acto”, indicaron.

El cuerpo fue hallado tendido sobre la calzada con el casco colocado. Según las primeras versiones, no habrían intervenido otros vehículos en el incidente fatal, según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

La víctima, de nacionalidad venezolana, vivía a tan solo cuatro cuadras del lugar donde murió. Había salido minutos antes y se dirigía hacia su hogar cuando perdió el control del vehículo.

Minutos después llegaron hasta el lugar la madre y el hermano del joven, alertados por vecinos que reconocieron la moto. Ambos permanecieron junto al cuerpo mientras los efectivos policiales acordonaban la zona. En el operativo trabajaron agentes de la Comisaría Vecinal 4D junto con integrantes del Gabinete de Apoyo Psicológico (GAP), que brindaron asistencia emocional a la familia.

Peritos de la Policía Científica observaron marcas de impacto en al menos dos árboles, lo que refuerza la hipótesis de que el motociclista habría intentado maniobrar antes del choque final.

Se intenta determinar si pudo haber perdido estabilidad por una maniobra brusca, un desperfecto mecánico o si hubo intervención de terceros.

Los investigadores también analizan las cámaras de seguridad de la zona, que podrían aportar datos clave. Buscan determinar si el motociclista circulaba a alta velocidad, si utilizaba el teléfono celular o si la moto sufrió alguna falla técnica en los segundos previos al impacto.

“En principio no se observan huellas de frenado prolongadas, lo que puede indicar que el joven no llegó a reaccionar”, señaló una fuente del caso.

En la escena se observa la moto caída mitad sobre la vereda y mitad sobre la calle, junto a un árbol, y personal forense trabajando con indumentaria blanca. También se aprecia el perímetro acordonado y un gazebo de la Policía de la Ciudad para preservar el cuerpo mientras se trabaja sobre el mismo.

Según el último informe del Observatorio de Seguridad Vial porteño, los motociclistas son el grupo más afectado en los siniestros fatales de la Ciudad. Entre 2021 y 2023, el 42,9% de las víctimas mortales se desplazaba en moto , lo que los ubica por encima de peatones (39,1%) y ocupantes de automóviles (8,3%). Esta tendencia se mantiene estable en los últimos años y refleja la vulnerabilidad de quienes circulan en vehículos de dos ruedas.

El gazebo policial que resguarda el cuerpo del joven que murió en el acto Captura de video

En el mismo período, se registraron en promedio 10.150 lesionados anuales y 431 heridos graves por incidentes viales en la Ciudad. Aunque desde 2010 la mortalidad muestra una reducción del 43%, los últimos años evidenciaron un leve repunte, con un incremento en casos que involucran motos. Las autoridades atribuyen este fenómeno a factores como exceso de velocidad y maniobras riesgosas en avenidas.

El plan oficial de seguridad vial advierte que la velocidad excesiva es el principal factor de riesgo y que los colectivos y camiones son los que menos respetan los límites, pero también señala que las motos presentan altos niveles de incumplimiento. En paralelo, estudios observacionales indican que el uso del casco alcanzó el 92,5% en 2023, una mejora respecto de años anteriores, aunque insuficiente para revertir la alta proporción de víctimas motociclistas.