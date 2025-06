Persecución, disparos y milagro: 19 años de cárcel para el personal trainer que intentó matar a su ex en Saavedra

Julián Alberto Reina acechó a su expareja, Dana Pontoriero, durante días. La esperó durante horas frente a la casa de su tía, la interceptó en la vía pública y finalmente intentó asesinarla a sangre fría con un arma de fuego hace casi dos años. Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°30 de la Capital Federal lo condenó a 19 años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa.

El juez Guillermo Friele consideró probado que Reina actuó con alevosía, mediando violencia de género y utilizando un arma adquirida de forma ilegal. La víctima que ahora tiene 31 años y oriunda de Esquel, salvó su vida de milagro gracias a la rápida intervención de un efectivo de la Policía de la Ciudad y la poca experiencia en el manejo del arma por parte del personal trainer.

Pontoriero conocía a Reina desde los ocho años. En 2022 retomaron contacto por redes sociales y comenzaron una relación a distancia que se volvió tormentosa . En abril de 2023, tras separarse, Dana inició un nuevo vínculo con otro vecino del barrio. Reina no lo soportó: comenzó a hostigarla, a seguirla y a exigirle explicaciones.

Una noche, la esperó desde las 21 en la puerta de la casa de una tía donde ella se alojaba. A pesar de los pedidos de los familiares para que se retirara, se negó. Cuando Dana regresó cerca de las 2 de la madrugada, él le impidió el ingreso. La joven pidió ayuda a un patrullero que pasaba por la zona, pero no quiso denunciarlo por lástima.

Días después, mientras volvía del gimnasio por la calle Superí al 4200, Reina la atacó por la espalda. Gatilló varias veces, pero el arma falló. Dana corrió mientras él la perseguía apuntándole a la cabeza. Dos disparos sonaron antes de que el oficial Cristian Dobrinsky Roa lograra reducir al agresor con su arma reglamentaria.

El momento que el personal trainer gatilla el arma

Reina fue herido y trasladado al Hospital Pirovano. Desde entonces permaneció detenido con prisión preventiva. Durante el juicio, el equipo del Patrocinio Jurídico Penal Gratuito de la Dirección General de Asistencia a la Víctima, encabezado por Felicitas de Lasa, representó a Pontoriero como querellante.

La investigación reunió pruebas clave: videos del ataque y mensajes que demostraban la compra del arma. La sentencia marca un precedente en la lucha contra la violencia de género y el intento de femicidio.

El momento en que la policía reduce a un hombre que atacó a su expareja en Saavedra

El trabajo del servicio de Patrocinio Jurídico Penal Gratuito

Dana fue derivada al servicio de Patrocinio Jurídico Penal Gratuito, dependiente de la Dirección General de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de la Ciudad, representó a la víctima como parte querellante en la investigación penal y luego en el juicio oral, acompañándola durante todo el proceso.

Al momento de presentar alegatos, Patrocinio solicitó que se condene al acusado a la pena de 19 años de prisión por entender que fue el autor penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio agravado por su comisión mediante el empleo de un arma de fuego, calificado por tratarse la víctima de su ex pareja, por haberse cometido con alevosía y mediando violencia de género, figura que concurre en forma real con la portación ilegítima de arma de fuego de uso civil (art. 41 bis, 42, 45, 80 inc. 1°, 2° y 11°, y 189 bis inc. 2° del Código Penal de la Nación), resultando de aplicación la Ley 26.485.

Desde la Fiscalía solicitaron 17 años de prisión. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Nación condenó a Julián Reina a la pena de 19 años de prisión por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos ya mencionados.