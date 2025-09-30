Persecución en vivo: así atraparon a un ladrón que robó un comercio con un cuchillo y fue seguido por las cámaras

La secuencia empezó con una denuncia y siguió, cuadro a cuadro, en las pantallas del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) porteño. En una de esas cámaras se vio a un hombre salir apurado de un comercio de Almagro con una mochila al hombro y un cuchillo. Mientras cruzaba hacia Sánchez de Bustamante, los operadores avisaron por radio a efectivos de la Policía de la Ciudad y fueron enlazando su trayectoria sobre el mapa. A pocas cuadras, patrulleros que ya habían sido alertados ajustaron un operativo para bloquearle las vías de escape. Minutos después, en Bartolomé Mitre y Anchorena, en Balvanera, el sospechoso fue reducido sin incidentes y sin víctimas.

Con el cuchillo en la mano, el delincuente intenta escapar por las calles luego de cometer el robo en Almagro

Según informó la Policía de la Ciudad, todo comenzó tras recibirse una denuncia por un hombre que corría con un arma blanca en la zona de avenida Díaz Vélez y Billinghurst. Personal del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) revisó cámaras del entorno y detectó al sujeto saliendo de un local y alejándose hacia Sánchez de Bustamante. Con esa información en tiempo real, los operadores emitieron la alerta y mantuvieron el seguimiento mientras el hombre cambiaba de calles.

El sospechoso huye del local tras el asalto mientras es seguido en tiempo real por el sistema de videovigilancia

La comunicación se coordinó con la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad, ya que el trayecto del sospechoso lo llevó a esa jurisdicción. Con los datos de ubicación, móviles y brigadas dispusieron un operativo cerrojo que implica bloquear posibles rutas de escape y lo interceptaron en la esquina de Bartolomé Mitre y Anchorena. En el lugar, los efectivos cotejaron que se trataba de la misma persona observada en las imágenes del CMU.

El hombre camina por la vía pública con el arma blanca sin advertir que está siendo monitoreado por las cámaras

El detenido es mayor de edad. De acuerdo con el parte, llevaba dinero y un cuchillo dentro de la mochila que portaba al momento de la detención. Tras las actuaciones de rigor, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo de Martín Yadarola.

La Policía de la Ciudad detiene al ladrón en Balvanera tras un operativo cerrojo coordinado con el CMU

La fuerza destacó el aporte del sistema de videovigilancia para encauzar el seguimiento y la coordinación entre los operadores y el personal en la calle. De acuerdo con el mismo parte, la red de cámaras de la Ciudad supera las 16.000 unidades, con una cobertura que alcanza a más del 80% del territorio urbano. La supervisión de esas imágenes se realiza en los Centros de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad situados en Chacarita, la avenida 9 de Julio, Puerto Madero y Lugano, además de un CMU destinado al entrenamiento de cadetes en el Instituto Superior de Seguridad Pública.