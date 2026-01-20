Persecución y balazos: un niño de 12 años murió dentro del auto que se fugó de la policía

Una persecución y tiroteo en las calles del partido bonaerense de San Martín entre personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los ocupantes de un automóvil que quisieron darse a la fuga para no ser identificados terminó con un niño de 12 muerto a balazos. La víctima viajaba en el vehículo desde donde se resistieron a tiros para escapar de los uniformados.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Todo sucedió en horas de la madrugada de hoy en cercanías de la villa de emergencia conocida como Puerta 8, en el partido de Tres de Febrero, una zona caliente del narcomenudeo.

“En el interior del vehículo donde viajaba el niño muerto se secuestraron vainas servidas, lo que significa que desde el auto se hicieron disparos”, dijo una fuente con acceso al expediente.

En el trayecto de la persecución, según los voceros consultados, también se secuestraron vainas servidas de proyectiles que habrían sido disparados desde el auto en el que viajaba U. A. G., de 12 años, y otros ocupantes que lograron escapar de la policía.

“U. A. G. había sido involucrado en una causa por encubrimiento agravado del 27 de octubre pasado. En redes sociales se publicaron fotos de él con un arma de fuego en sus manos”, dijeron fuentes judiciales.

El caso es investigado por la fiscal Gabriela Pino, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de San Martín. La representante del Ministerio Público convocó a personal de la Gendarmería Nacional para que realice los peritajes balísticos y otras medidas de prueba.

El posteo de despedida Redes

El automóvil en el que viajaba U. A. G., un Fiat Uno blanco, no tiene impedimentos para circular.

“La persecución comenzó cuando oficiales del Comando de Patrullas de Tres de Febrero de la policía bonaerense intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno blanco, que se dieron a la fuga y a los tiros. Los uniformados se defendieron de la agresión y se generó un tiroteo donde murió el niño de 12 años”, dijeron voceros del caso.

Por el momento no se determinó si U. A. G. fue uno de los ocupantes del auto que disparó contra la policía. La fiscal Pino espera el resultado de la autopsia.

En redes sociales, amigos de U. A.G. lo despidieron. “Mal ahí, wuachito chispa, cansado de subirte a trucho y hacer maldades con la banda. Te voy a extrañar. Hoy me toca despedirte; se me fue mi compañero rata y ahora vos, wachito atrevido”, decía una de las publicaciones.