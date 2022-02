Vive en Puerta 8: “Ahora limpiaron el lugar, pero cuando la vorágine pase, todo va a volver a ser como antes”

A principios de esta semana, eran pocos los argentinos que habían escuchado hablar del barrio donde Luis Mourulio nació, se crió y vive: Puerta 8, en Churruca, partido de Tres de Febrero. Era un asentamiento más o menos ignoto, como tantos otros, donde se agrupan unas 200 familias a pocos metros del Ceamse y el Camino del Buen Ayre, entre la Ruta 8 y el arroyo Morón. La tragedia que siguió a la venta de la droga adulterada arrancó al lugar del anonimato y lo puso en el ojo de la tormenta.

“La mayoría somos gente trabajadora, pero ahora nos conocen por toda esta porquería de la droga”, se lamenta una mujer que vive en el lugar. Los vecinos dicen que son muchas las historias silenciosas que no tienen trascendencia: hombres y mujeres que todos los días ponen el cuerpo buscando mejorar la vida en el barrio. Algunos vivieron el flagelo de las adicciones en carne propia y hoy se dedican a acompañar al último eslabón del narcotráfico: los consumidores y sus familias devastadas. Luis estuvo “en ese lugar oscuro”, perdido en la cocaína. Consumió y llegó a vender a pequeña escala durante un tiempo corto. Pero todo eso, para él, quedó en el pasado. Hoy, dice que busca mostrar, con su ejemplo, que hay otro camino posible, y considera que la prevención es la clave.

Luis Mourulio, en uno de los pasillos de Puerta 8, el barrio donde se crió y vive actualmente Tomás Cuesta - LA NACION

Es sábado por la mañana y mientras LA NACION recorre el lugar, en los pasillos hay un silencio distinto a ese que, entrecortado por el ladrido de los perros, adormece los barrios los fines de semana. El de Puerta 8 es un silencio de casa velatoria. Algunos de los vecinos están duelando a sus muertos. Muchos otros tienen miedo. De los narcos. De los “polinarcos”. De todos. Afirman que si bien ahora “limpiaron el lugar”, cuando la vorágine pase, todo va a volver a ser como antes. Más que bronca, lo que sienten es impotencia.

“Hay muchos que se criaron conmigo y están metidos en las adicciones. Yo también consumía y sé lo que se sufre, es horrible. Los veo flacos, sin dormir, sucios, y la verdad me dan mucha pena. Porque sé que no hay nada bueno, no hay futuro, y no sólo arruinan su vida, sino también la de sus familias. Es muy triste”, se lamenta Luis. Y cuenta: “Una vez estuve diez días sin dormir, no solo consumiendo, sino comprando y vendiendo. Eso duró poco: andaba con dos armas en la cintura y chaleco antibalas. Consumía mucho. Me iba de mi casa y no aparecía. En los barrios de la zona la droga se consigue como un par de zapatillas, después se prepara y distribuye acá”.

Una de las calles de Puerta 8, el barrio que en los últimos días estuvo en el centro de las noticias Tomás Cuesta - LA NACION

Pero todo eso, para Luis quedó atrás. Asegura que le da vergüenza recordar ese pasado. Hace cinco años que está “limpio” y que integra la iglesia evangélica Ministerios Jesucristo es Amor (MJA), a la que llegó de la mano de su esposa, Romina. Ser parte de esa congregación, dice, le cambió la vida, y se propone que su historia sirva como ejemplo para otros. Subraya que el mundo de los transas se sirve siempre de los más vulnerados, los pibes que venden o consumen en las esquinas. Sus historias parecen calcadas: infancias y adolescencias cruzadas por la pobreza, las violencias y la marginalidad extrema. Pero el narcotráfico, cuentan los vecinos, también busca captar a jefas de hogar, madres con varios hijos a cargo, ofreciéndoles guardar o vender su mercancía. Muchas terminan presas, con las familias disgregadas, sin nada. La droga, dice Luis, destruye todo lo que toca.

Luis Mourulio y su esposa Romina Gutiérrez, en el templo de la iglesia Ministerios Jesucristo es Amor (MJA) Tomás Cuesta - LA NACION

Cambio de vida

Luis tiene 34 años y está casado con Romina Gutierrez, de 33. Tienen siete hijos (el mayor, de 15) y un octavo en camino. Ambos son del barrio “de toda la vida”, eran compañeros de colegio y empezaron a noviar cuando iban a cuarto grado. “Fue mi primera novia y yo el primer novio de ella. Hace cuatro años nos casamos acá, en la iglesia”, cuenta Luis.

Ministerios Jesucristo es Amor, cuyos pastores generales son el matrimonio de Adrian y Ariana Juniors, está hace 30 años en San Martín y desde hace 27 tiene una presencia sostenida en Puerta 8, donde el templo se construyó en un terreno que donó Margarita, una vecina histórica ya fallecida. En ese barrio en particular (MJA tiene, en total, 14 iglesias en distintos puntos del país) son miembros activos de la congregación unas 30 familias, más otras que participan de las actividades de forma más o menos esporádica. Entre quienes concurren al merendero y comedor, talleres, espacios recreativos, entre otros, hay muchas niñas y niños. “Son familias numerosas, algunas con cuatro, cinco o incluso siete hijos”, explican los pastores Josefina y Diego Romano, abocados al trabajo en Puerta 8.

Los pasillos son estrechos y los vecinos aseguran que la droga se encuentra "a la vuelta de la esquina" Agencia AFP

El templo está en un pasillo que se abre en la intersección de las calles Catamarca y El Parque. Luis vive a la vuelta. Muy cerca de allí está el búnker donde se vendió la sustancia adulterada que mató, al menos, a 23 personas. Pero además de la droga, el barrio está cruzado por problemáticas estructurales de largo aliento: la precariedad en el acceso a servicios tan básicos como el agua o el poder contar con una ambulancia en una emergencia, porque la estrechez de los pasillos que dibujan su geografía obliga a cruzarlo a pie. Quienes viven allí aseguran que el negocio de la droga corrió siempre ante la vista de todos, con el aval de la policía y ante la impotencia de los vecinos. El miedo hace que nadie vea, escuche o sepa nada. El “mejor no me meto” es el mantra obligado.

Una de las plazas del barrio, asediada por el abandono Tomás Cuesta - LA NACION

Señalan que en los últimos dos años la problemática se recrudeció. Durante la cuarentena, los pastores tuvieron que pedirles a un grupo de jóvenes que estaban vendiendo droga en el pasillo del templo que se fueran de allí. Cada vez que llegaban, había cola para comprar. La mayoría eran jóvenes.

Mientras camina por el barrio, Luis se cruza con Daniela, una vecina cuyo marido, Walter, estuvo dos veces a punto de morir por consumir la droga adulterada. Su historia salió en los medios. Los pastores Ariana, Diego y Josefina, cuentan que el trabajo de MJA en lo respecta a las adicciones está centrado en la prevención y en el acompañamiento de las familias. Aseguran que es “una lucha de todos los días”. “Es muy difícil para las personas que lograron salir de las adicciones y vuelven al barrio, porque se encuentran nuevamente con todo eso: la droga está a la vuelta de la esquina”, señala Ariana, que además de pastora es abogada.

Caer en las drogas

Luis empezó a consumir a los 15. Primero, marihuana, después, cocaína. Algo que arrancó con un fin recreativo, se convirtió en una rutina de todos los días. Recuerda que se juntaba con personas más grandes cuando comenzó a robar en estaciones de servicio, supermercados, casas particulares. Y la lista sigue. “Fui muy castigado por esa vida. Tengo once impactos de bala en mi cuerpo. La primera fue a los siete años”, cuenta mientras se señala la parte baja de la mandíbula, cerca del mentón. En ese momento vivía en la calle Miramar cuando un grupo intentó robar un camión de Coca Cola que estaba haciendo un reparto. Luis jugaba a las bolitas en la esquina cuando empezó a escuchar los disparos. Se despertó en el hospital.

Con el delito vino la cárcel. Estuvo 12 años detenido por robos y enfrentamientos con la autoridad. Cuando cumplió su condena, Romina, que ya formaba parte de la congregación de MJA, empezó a acercarlo a la iglesia. “Antes no lo entendía, pero ahora estoy seguro que después de tantas balas y de heridas punzantes en la prisión, tengo un propósito. Fueron muchos años de rebeldía, de falta de amor, soledad, peleando, lastimando a otros y lastimándome a mí, sufriendo mucho”, asegura. Ese propósito se vincula con la tarea comunitaria, con el prevenir, contener y acompañar. En cada frase de Luis, queda al descubierto su fe: “Lo que el Señor hizo en mí, es increíble”, repite.

Para Luis es clave mostrarle a los chicos del barrio que hay otro camino posible, lejos de las drogas y el delito Tomás Cuesta - LA NACION

Los pibes lo escuchan porque conocen su historia. Saben que lo de Luis no es de la boca para afuera. Pasaba días encerrado en una casilla escondida, consumiendo, lejos de su familia. “No me importaba nadie. Mi mamá, mi familia, Romina, nadie. Ellos siempre trabajaron, pero yo estaba en otra. No sé cómo explicártelo, no sabía lo que hacía, estaba tan perdido. Pero para mí estaba todo bien. Salir con el arma en la cintura era como tener la billetera en el bolsillo e ir trabajar: era normal. Hoy me di cuenta que no era nada normal”, admite.

Romina lo siguió todos esos años en la oscuridad. Con su condena cumplida, se acercó a la iglesia. “Acá en el barrio me conocen todos, de antes y desde que estoy en la iglesia, con una nueva vida. Para mí es una nueva vida porque yo no tenía una: tenía que estar muerto hacía rato. Por eso me duele ver a los chicos que consumen. No es que les tengo que hablar, porque ven mi testimonio de cómo cambié. Yo era una persona que no tenía futuro. Hoy puedo ser un padre, un esposo, un amigo”, dice Luis.

Durante la pandemia perdió su trabajo en una empresa de transporte, pero hace una semana trabaja en una metalúrgica. Está contento: el viernes le dijeron que estaban muy conformes con su trabajo, que aprende rápido. Luis hoy se considera “una buena persona, sana”, comprometida con la obra de su iglesia y con su barrio. A los estragos de la droga se los cruza todos los días, como cuando sale con sus hijos a hacer un mandado, pero está seguro de que hay otro camino posible y su historia, asegura, es un buen ejemplo de eso.