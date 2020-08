Piden la detención de cuatro policías por la desaparición de Facundo Astudillo

Facundo Castro Astudillo está desaparecido desde el 30 de abril pasado Fuente: Archivo

MAR DEL PLATA.- Los abogados que representan a Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el pasado 30 de abril cuando viajaba desde la localidad bonaerense de Pedro Luro hacia Bahía Blanca, pidieron la detención de cuatro policías a los que responsabilizan por este caso que la justicia investiga como "desaparición forzada de persona".

Se trata de efectivos de la policía bonaerense que aquel día estaban de servicio en los destacamentos de las localidades Mayor Buratovich y Teniente Origone, donde al joven de 22 años lo interceptaron para solicitarle documentación e incluso labrarle un acta por violación de la cuarentena.

Este paso llega luego de que un nuevo allanamiento en el destacamento de Teniente Origone permitiera encontrar un objeto que Castro reconoció como propiedad de su hijo. Se trata de una suerte de sandía de madera y del tamaño de un huevo, partida al medio y con una réplica de una vaquita de San Antonio en su interior.

"No voy a bajar los brazos hasta saber, yo sé que estamos muy cerca de la verdad, se lo debo a mi hijo, se lo debo a mi padre, a mis otros hijos, no vamos a parar y no me importa con quién me tenga que enfrentar, yo no les tengo miedo", dijo Castro frente a tribunales, donde además tuvo muy duras palabras tanto para el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como para el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"¿Kicillof no se enteró de que en su provincia le desaparecieron a un pibe? ¿El Presidente no se enteró de que están desapareciendo gente en la Argentina?", insistió la mujer, que extendió las críticas y en este caso también sospechas de complicidad al intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua.

El momento en que Facundo Castro Astudillo fue interceptado por la policía bonaerense por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio

Los abogados de la querella, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, presentaron esta mañana el escrito con fundamentos para solicitar la detención de los cuatro policías a los que acusan por la desaparición de Facundo. Sobre su pedido deberá resolver la jueza federal María Gabriela Marrón.

El fiscal federal Santiago Martínez, a cargo de la investigación, confirmó que enviarán a peritar en el Laboratorio Químico de Policía Federal Argentina (PFA) el elemento que pertenecería a Astudillo Castro y otras evidencias logradas durante este allanamiento. Sobre aquel objeto se buscarán rastros genéticos para cotejar con muestras que ya se tomaron a la madre.

También se autorizó la compra de un chip de la línea telefónica de Facundo Astudillo Castro que permitirá ingresar a la aplicación WhatsApp que utilizaba el joven. Los peritos buscarán contactos que pudo haber tenido por aquellas horas desde ese celular. Vale recordar que el joven se fue de Pedro Luro decidido a ver a su exnovia, que vive en Bahía Blanca. Los peritajes del equipo se realizarán en la sede de la fiscalía por parte de expertos de la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA.