Piden la expulsión de un alumno que le dio café con marihuana a sus compañeros: cinco terminaron intoxicados y dos internados

MAR DEL PLATA.- La historia comenzó con un alumno que a poco de ingresar a clase, durante el turno mañana, acusó malestar y descompostura. Al rato uno más. Y otro. Así hasta llegar a cinco casos que preocuparon a las autoridades de esta escuela secundaria del barrio San Patricio, en la zona sur de la ciudad. Los chicos requirieron atención médica y dos de ellos hasta tuvieron que afrontar internación, bajo cuadros de presunta intoxicación.

El origen de estos síntomas surgiría una vez que coincidieran en lo que todos habían consumido, siempre en horas de clase: un café que trajo un compañero de curso y que, luego trascendió, habría sido preparado con el agregado de marihuana.

Los afectados son todos alumnos de cuarto año de la Escuela Secundaria Municipal N°213, con edificio en calle 10 al 1400 de este barrio ubicado en el extremo sur de la ciudad, a mitad de camino entre Mar del Plata y Chapadmalal.

Superado aquel momento más delicado, que generó inquietud porque algunos de los chicos tuvieron que permanecer en el hospital hasta dos jornadas para una plena recuperación, se inició por un lado el reclamo furioso de los padres contra autoridades escolares y también una investigación administrativa para determinar qué fue lo que ocurrió.

El reclamo de los papás tuvo su máxima expresión en las últimas horas con una protesta que compartieron frente a las puertas de la escuela, decididos a reclamar a los directivos que dispongan no ya una sanción sino la expulsión del alumno señalado como responsable de esta intoxicación.

El establecimiento dependen del ámbito municipal. Fuentes del área confirmaron a LA NACION la existencia de estos casos de intoxicación en la ES N°213 pero no pudieron confirmar cuál fue el producto o alimento que les generó ese cuadro.

Por otra parte, consideraron que el caso tiene gravedad, por lo que se avanzó con un protocolo de intervención institucional que incluye la participación en la escuela de equipos de orientación encabezados por supervisores de área, tanto de nivel secundario como de psicología por la particularidad del caso.

“En principio lo que se intenta es buscar consensos y acuerdos entre todos los miembros de esta comunidad educativa”, dijeron a LA NACION. Eso significa escuchar a todas las partes, atender los requerimientos y llegar a una resolución.

Por la postura firme que han planteado los padres frente a lo sucedido no parece haber otra salida que no sea la del alumno responsable enfrentando algún tipo de medida disciplinaria. La opción que parecería abrirse, según se pudo conocer, es que deje esta escuela y continúe el actual ciclo lectivo en otro establecimiento del sistema educativo local.

“Queremos que el chico no vaya más a esta escuela, por todo lo que hizo, y que se revise el accionar de los directivos porque la atención inicial a los chicos no fue buena”, confió a LA NACION la madre de uno de los alumnos que tomó ese café pero que no sufrió las consecuencias más graves. “Sintió que se le durmió la boca, algo de molestia, pero no tanto como sus compañeros”, explicó.

Fueron varios los chicos que en principio recibieron una primera atención de profesionales de un equipo de emergencias médicas convocado por la conducción de la escuela.

Luego, como se seguían sintiendo mal, cinco fueron trasladados por sus propios padres al centro de salud más cercano, que está en el paraje Playa Serena. Allí se ordenó que dos de ellos, con más complicaciones, sean derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedaron internados. Ambos ya recibieron el alta.

La comunidad educativa está en alerta tras el hecho

Tanto responsables del ámbito educativo como padres remarcaron que ese café no era parte de un servicio de la institución sino que lo acercó el alumno, así como cada uno lleva alguna bebida o alimento como refrigerio.

“El chico les dijo a sus compañeros que el café tenía marihuana después de que lo habían tomado”, contó la madre consultada por LA NACION. Ese termo, dijo, pudo ser derivado a análisis. Aún desconocen los resultados. “El alumno que trajo ese café no tomó”, apuntó.

Lo ocurrido abrió camino a una investigación a partir de la denuncia realizada desde las propias autoridades de la escuela. Este miércoles, en sede policial de esa jurisdicción, los alumnos y la enfermera que los atendió debían dar su testimonio sobre lo ocurrido.

Los padres que se concentraron frente a la ES 213 para reclamar la salida del alumno señalado como causante de esta intoxicación no protagonizaron incidentes ni situaciones subidas de tono. Aun cuando el supuesto responsable estaba en el interior, acompañado por sus progenitores, para hablar con los directivos. Por el momento no está cursando con sus compañeros.

El reclamo también alcanza a directivos del establecimiento porque entienden que no reaccionaron con la celeridad que ameritaba el caso. Algunos padres acusan que no se les avisó que sus hijos estaban con algún inconveniente de salud.

“Cuando llegamos los pibes estaban todos tirados en el piso, como que los responsables de la escuela estaban desbordados”, comentó a LA NACION la madre de uno de los alumnos, cuyo nombre se mantiene en reserva para no exponer al menor.

