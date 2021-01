Pinamar. El empresario detenido habría obligado a sus empleados a comprar drogas

Claudio Tinari fue arrestado en Pinamar luego de la denuncia de violación presentada por una de las empleadas del restaurante que gerenciaba el acusado Crédito: Facebook

"¿Qué cosas estarías dispuesta a hacer para ganar más plata'", le preguntó el empresario gastronómico a una de sus empleadas, Antes, el concesionario de un restaurante en una playa de Pinamar, le habría ofrecido cien dólares a esa joven y a una compañera para concurrir a una fiesta privada en una casa en Cariló y tener sexo con amigos suyos, de 40 años.

A esa escandalosa propuesta, se sumó en las últimas horas la cuestión de las drogas. Uno de los más de veinte testigos que complicó al empresario y que declaró ante la Justicia, manifestó que los mandaba a comprar droga. El testigo sostuvo que el imputado le reclamó a una compañera que le devolviera $ 2000 que le entregó para comprar "pepas".

Luego de escuchar a las testigos, el fiscal Walter Mércuri, solicitó la detención del empresario Claudio Tinari, por presunta facilitación y promoción a la prostitución.

Además, el representante del Ministerio Público, pidió que Tinari también sea apresado por supuesta explotación laboral. Esta imputación contra el empresario gastronómico se fundó en las declaraciones de más de veinte testigos que se presentaron en la fiscalía y que indicaron que el acusado los encerraba en la vivienda que había alquilado para que vivieran y que los amenazó con que a partir de sus "vinculaciones políticas, podía lograr que ninguno de ellos saliera de Pinamar si los denunciaba".

A partir de las declaraciones de las dos empleadas a las que Tinari les habría ofrecido actuar como su representante y llevarlas a una fiesta en una casa, de Cariló, para tener sexo a cambio de dinero, los funcionarios judiciales comenzaron tareas investigativas para tratar de identificar en qué lugar se realizarían esas fiestas sexuales y la eventual existencia de cómplices que podrían formar una red de prostitución vip.

Uno de los obstáculos que tendrían los investigadores para determinar si Tinari es un supuesto proxeneta solitario o un eslabón en una cadena de prostitución, fue el hecho de que el imputado arrojó su celular al mar con el objetivo de que borrar pruebas.

El rol de la esposa

Al contrario de lo que se ventiló hasta el momento, Tinari no es un empresario arraigado en Pinamar y tampoco es titular de la concesión del restaurante del balneario Botavara. Una sociedad cuya dueña es la actual pareja de Tinari, es la adjudicataria de la llave de comercio para explotar el local gastronómico que es totalmente independiente de la administración del balneario.

Según los testigos, la actual pareja de Tinari tiene 40 años y desempeña en área de Legales de la Municipalidad de Pinamar.

El acusado se habría aprovechado de los vínculos de su pareja en Pinamar para poder instalar el restaurante.

El momento del arrestado de Claudio Tinari

Debido a que la mujer es la verdadera dueña del local gastronómico, el restaurante continuaba abierto, a pesar que Tinari está detenido en una comisaría del partido de La Costa, donde son alojados los acusados de delitos sexuales.

Tinari fue apresado el martes pasado, acusado del presunto abuso sexual agravado de una joven, de 22 años. La víctima se desempeñaba como mesera en el local gastronómico del que se jactaba ser el dueño. A partir de la reconstrucción del hecho realizada por el fiscal de Pinamar, Juan Pablo Calderón, la violación habría ocurrido el 22 de diciembre pasado, en la habitación 21 del hotel situado en Del Cangrejo al 1300.

Además de la declaración de la víctima, la imputación contra el empresario se habría fundado en los dichos de dos compañeros de la joven, que vieron a Tineri, en el momento del hecho, en el hotel y en el informe del médico legista que revisó a la testigo y describió que la mujer tenía un hematoma que sería compatible con una lesión provocada durante una violación.

"Cuando volvimos de la playa encontramos a Claudio sentado en un reposara en la carpa. Nos pidió que nos sentemos y nos dijo: 'Esto muere acá. No le digan a nadie. Van a ir a una fiesta en Cariló. Les hago de manager'. La propuesta consistía en que si alguien nos gustaba teníamos que tener sexo con alguno de los hombres, de 40 años. Por eso nos pagaría U$S 100. Dijo que no nos obligaba", expresó una de las dos empleadas.

Otra testigo afirmó que el imputado le ofreció $ 300 para tener sexo con él. Al menos tres testigos dijeron que los ofrecimientos de dinero y los acosos de parte del empresario eran constantes y agregaron que era más importante la cantidad de dinero que prometía.

Hasta el momento, en el expediente figuran cinco archivos de audio de conversaciones grabadas por empleados de Tinari en los que quedó al descubierto la conducta del imputado. "Yo soy el diablo, Tengo vinculaciones políticas, así que ustedes no van a trabajar en otro lugar ni van a poder salir de Pinamar", amenazaba un hombre cuya voz correspondería a Tinari.

En una de esas grabaciones, se hizo referencia a un supuesto episodio con una menor. "Estuve con una de 14, amiga de mi hija", habría manifestado en el audio. La Justicia comenzó a investigar la veracidad de estos dichos. En caso de haber ocurrido el episodio mencionado, se habría registrado en la zona de Morón, donde vive el imputado.

Fuentes judiciales confirmaron que Tinari estuvo quince días preso en una comisaría de La Matanza y salió en libertad el 14 de febrero pasado. Había sido detenido debido a la denunciada presentada por la madre del alumno de una colonia de vacaciones que funciona en un colegio de Villa Luzuriaga por exhibiciones obscenas, lesiones y daños.

La mujer manifestó que el imputado ingresó en el baño de los niños,se bajó sus pantalones y orinó a los menores. Cuando uno de los pequeños relató el hecho a su madre, que estaba afuera del baño, la mujer confrontó al imputado y, el sospechoso la agredió. Luego, comenzó a golpear el automóvil de la denunciante.

Para abandonar la comisaría, Tinari habría aceptado su responsabilidad en el hecho y, en juicio abreviado, fue condenado a ocho meses de prisión en suspenso.

