Pistolas Taser. Capacitarán a 250 agentes para su uso y repartirán las primeras 60 en las 15 comunas y en cuerpos especiales

Entre fines de junio y finales de julio, 60 binomios policiales estarán dotados de pistolas electrónicas que disparan armas inmovilizantes; 30 estarán repartidas en las 15 comunas en las que se divide la Ciudad, como parte de la dotación de “móviles Taser” especiales; el resto formarán parte de la logística de los grupos especiales dedicados a la reducción de personas peligrosas o aquellos agentes que presten servicio en lugares de alta concentración de público, como estaciones de tren, subte y Metrobus, o senderos turísticos, espacios donde la utilización de armas de fuego convencionales aumenta el riesgo de letalidad. Todos los equipos se complementarán con cámaras corporales que se activarán cuando el arma sea desenfundada, de forma de tener un registro completo de uso.

Con la incorporación de las pistolas Taser X2 a la dotación oficial, comenzará la capacitación especial los primeros diez oficiales, que oficiarán de instructores para los siguientes 240 agentes que estarán en condiciones de formar parte de los binomios, en los que, llegado el caso, uno de los integrantes usará el dispositivo no letal y el otro, su arma reglamentaria, si fuera necesario escalar en la respuesta represiva ante una situación de peligro para los policías y para terceros.

Las pistolas Taser, desde la llegada al país hasta la entrega a la policía

Así lo precisó, este lunes, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, quien adelantó, además, que en un proceso progresivo de implementación se comprarán, en el mediano plazo, otras 30 pistolas inmovilizantes.

Las Taser, que tras haber sido adquiridas en 2019 fueron objeto de un “tironeo” entre la Ciudad, que pretendía incorporarlas a su dotación de inmediato, y la Nación, que no extendía la habilitación de importación, salieron de la Aduana, después de que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) firmara la autorización.

Rodríguez Larreta presentó las pistolas Taser en la Ciudad Gobierno CABA

“Después de tanto tiempo, tiempo en el que ocurrieron hechos lamentables que se podrían haber evitado, el Gobierno nacional se dignó a habilitarnos las importaciones, y vamos a poder seguir equipando a nuestra Policía con la mejor tecnología”, dijo hoy el jefe de gobierno local, Horacio Rodríguez Larreta.

Sobre su funcionamiento, explicó que “las pistolas Taser salvan vidas y son clave para detener a delincuentes en lugares con mucha gente, como una cancha o un subte, donde una bala puede matar a un tercero inocente”.

Ya son utilizadas en 107 países, incluidos los Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Francia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Singapur. Son consideradas el medio idóneo para una intervención cuando el agresor o la persona que está fuera de sí o amenaza no tiene un arma de fuego, sino, por ejemplo, un cuchillo, un palo o una botella de vidrio cortada. También, para desactivar a potenciales suicidas.

Y detalló: “Son armas no letales, que ayudan al policía a hacer su tarea de la mejor manera y que no ponen en riesgo la vida de nadie. Es tan evidente su eficacia que cuesta entender por qué son tan resistidas”.

Las pistolas Taser que utilizará la Policía de la Ciudad

Disposición técnica

Las pistolas Taser disparan dardos guiados por cable que durante cinco segundos generan una descarga eléctrica de 400 volts y bajo amperaje; cuando alcanzan el cuerpo del potencial agresor lo inmovilizan durante un minuto o dos, tiempo que permite a los agentes reducirlo con bajo riesgo de letalidad. Por eso, son ideales para intervenciones en espacios reducidos, con alta concentración de público, para reducir a personas que cursen un brote psicótico o estén fuera de sí por otro motivo, según se explicó.

Cada pistola X2 viene con funda y cinco cartuchos. Además, se adquirió un sistema de cámara de corporal con su correspondiente montaje que servirá para tomar imágenes del uso de las Taser. Este sistema se enciende cuando se desenfunda el arma, permitiendo, así, tener un seguimiento de cada utilización. Esas imágenes son posteriormente descargadas por medio de un software creado exclusivamente por el fabricante, lo que asegura la custodia de las imágenes que registran las cámaras corporales, informaron fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad.

“Esta pistola, al tomar contacto los dardos con el cuerpo del delincuente, lo inmoviliza. lo paraliza durante un minuto a un minuto y medio. En ese momento, el policía que va en binomio, acompañándolo, lo reduce, lo esposa y no hace falta usar un arma de fuego, que muchas veces es letal para la víctima o cualquier persona que esté por el lugar. Lo que produce la descarga de la Taser es que contrae los músculos del cuerpo de quien recibe el contacto de los dardos, de manera que esa persona no pueda moverse y, por ende, no pueda atacar, cesando su agresión”, precisó Burzaco.

“Cuando el arma se conecta pasan dos cosas: primero, emite un láser que apunta a la persona, por lo cual el policía sabe a qué le está apuntando y la persona sabe que está siendo apuntada, con lo cual muchos van a dejar de agredir. Lo segundo es que, a partir de que se prende el arma, filma su uso y todo lo que ocurre, es decir, junta evidencia para un juez, mostrando lo que hacen tanto el delincuente como el policía”, explicó el ministro, antes de agregar que “Por eso se va a usar en subtes, en trenes o en concentración de personas ante personas que tenga brotes psicótico o estén fuera de sí, con eso se lo reduce, se lo puede esposar y esperar la llegada del médico para atenderlo.

Las pistolas Taser que utilizará la Policía de la Ciudad

Capacitación

Todos los efectivos que integren la nómina de cuerpos habilitados para emplear las Taser serán capacitados en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad. Según se informó, en cuanto estén completamente integrados los conjuntos de pistola Taser y cámara corporal, comenzarán los cursos, que serán de dos tipos:

Curso de Instructor: destinado a 10 efectivos (instructores de la escuela de tiro), con una duración de una semana; obtendrán certificación Taser, válida por dos años.

Curso de Operador: constará de una instancia teórica y otra práctica, de una semana, y alcanzará a 240 operadores, que anualmente deberán revalidar su condición.

LA NACION