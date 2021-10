“Planeo tomar rehenes”: un fanático del nazismo amenazaba con provocar atentados en Buenos Aires

Las publicaciones en un sitio web llamaron la atención del FBI. Un por entonces anónimo usuario anunciaba un potencial atentando. “Estoy cansado de ver homosexuales, transexuales, pedófilos y todo tipo de mierd.... Hoy 23 de septiembre, voy a comprar la maldita máscara y hacer esa mierda, yo ya tengo el arma, te juro que no estoy mintiendo. Me voy a suicidar después de hacerlo, planeo tomar rehenes, que llamen a la prensa y hacerlo frente a las cámaras, quiero que se grabe todo. Lo sé, un cargador de la pistola tiene 17 balas, aun así llevaré más, aún no he escrito el manifiesto, lo haré pronto, mencionaré el holocausto, los judíos, el 11 de septiembre”, fueron los mensajes en el sitio 4chan que provocaron el alerta de los investigadores norteamericanos. La conexión aparecía en la Argentina y se dio aviso a las autoridades locales.

Fue ese el comienzo de una investigación que derivó en un allanamiento de la Policía Federal Argentina (PFA) en la localidad de Grand Bourg, en Malvinas Argentinas, donde se detuvo a un joven de 19 años, fanático de la literatura nazi y del franquismo español, que habría sido el autor de las amenazas en Internet.

Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales. Como la dirección de IP desde donde se hacían las amenazas se activaba en la Argentina, el FBI dio aviso a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, que a su vez le dio intervención al el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA) que comenzó una investigación.

La bandera secuestrada en poder del sospechoso

Los detectives policiales determinaron que desde la misma dirección de IP, un usuario de Instagram, con el perfil bjm_nacionalsocialismo, hacía publicaciones que indicaban “su simpatía con la ideología nazi”.

En el caso tomó intervención Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo del fiscal Horacio Azzolin.

Las tareas investigativas dirigieron a los investigadores hacia un local de artículos de electrónica de Gran Bourg, en Malvinas Argentinas, y el juez federal de San Martín Emiliano Canicoba ordenó un allanamiento.

En el procedimento se identificó y detuvo al sospechoso y se secuestró una pistola nueve milímetros, 13 proyectiles, dos CPUs, dos teléfonos celulares y elementos que dejaron en evidencia su ideología, como una bandera del Imperio Alemán y otra de las Falanges Españolas, además de libros con textos que apoyaban el fascismo y el nazismo.

Al no tener antecedentes penales, el sospecho fue excarcelado, pero quedó bajo proceso judicial.