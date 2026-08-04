Por qué detuvieron a Facundo Moyano en Belgrano

El dirigente sindical Facundo Moyano fue detenido por la Policía de la Ciudad este martes a la madrugada por una presunta situación de violencia con una mujer, que sería su actual pareja. El hecho ocurrió minutos después de las 5, cuando un llamado al 911 alertó sobre una joven —identificada como Candela Arizaga— que corría por la calle sin ropa en el barrio de Belgrano.

Ahora, Moyano se encuentra en la Comisaría Vecinal 13A mientras las autoridades investigan el incidente junto a su hermano Hugo Moyano. Según pudo saber LA NACION del parte policial, los efectivos de la Ciudad dieron cuenta de la situación luego de que el encargado del edificio propiedad del exdiputado, ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, relatara que el hijo del exsecretario general de la CGT Hugo Moyano había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer.

Ambos fueron interceptados a unas cuadras, en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. De acuerdo con fuentes de la investigación, presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes.

Moyano permanece demorado en la Comisaría Vecinal 13 A Tomás Cuesta

A partir de ahora, los efectivos de seguridad dieron intervención a la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal (MPF) y aguardan las medidas que se deberán adoptar. La joven de 23 años fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, en donde —según aclaró el titular del servicio, Alberto Crescenti— quedó internada.

De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION, la defensa de Moyano podría quedar a cargo de un abogado penalista cercano a la familia del sindicalista. El sindicalista vivía en una torre en San Telmo hasta que se casó con la modelo Eva Bargiela, en 2021. Ese año se mudaron al barrio de Belgrano, al edificio donde habría ocurrido el incidente por el que está demorado. Moyano y Bargiela se separaron en septiembre de 2023.

Las imágenes de la víctima

Un video, que fue capturado por una persona en la vía pública, mostró a la joven corriendo de forma desorientada y semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano antes de que fuera asistida por los servicios de emergencia. En las imágenes, Arizaga camina por la vereda y luego cruza al otro lado en medio del tránsito que circula por la calle.

Así corría Candela, la pareja de Facundo Moyano, por la avenida en la madrugada

La joven es modelo y oriunda de la ciudad de Rosario. Tal como muestra en sus redes sociales, en donde acumula más de 300.000 seguidores, trabaja como modelo y promotora. Hincha de Rosario Central, en 2023 fue promotora del Turismo Carretera (TC).

En su cuenta de Instagram comparte habitualmente fotos de paisajes en ciudades como Nueva York, Miami, Las Vegas, Ámsterdam, París y otros destinos como Cancún, San Andrés y Punta Cana. Incluso en el último tiempo publicó imágenes suyas durante partidos de la selección argentina y se declaró fanática del fútbol.

Mariana y Marcelo, dos vecinos de la zona, afirmaron haber oído la discusión y el pedido de ayuda de la joven agredida. “Se escuchó pasar a una mujer corriendo a la noche y gritando. Decía ‘ayuda, auxilio’. Se escuchaban los gritos y nos despertó”, relataron en diálogo con radio Mitre.