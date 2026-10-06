Por qué la entrevista con Moria Casán puede ser clave para la continuidad del juicio a “Pity” Álvarez

El juicio que afronta Cristian Álvarez Congiu, popularmente conocido como el Pity, por el homicidio a balazos de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 podría reanudarse en los próximos días si los médicos concluyen que el músico está en condiciones de afrontar el proceso penal.

El Cuerpo Médico Forense lo evaluó este lunes, en una pericia ordenada por el tribunal que tiene a su cargo el debate, y se espera que el informe sea incorporado al expediente este martes.

Entre los elementos analizados aparece la entrevista telefónica que el exlíder de Viejas Locas mantuvo con Moria Casán mientras permanecía internado en el Hospital Tornú, un registro que, según fuentes vinculadas con el caso, habría tenido un peso relevante en la evaluación y en la conclusión a la que llegaron.

El fiscal Sandro Abraldes pidió que los peritos analizaran las declaraciones públicas del Pity Álvarez antes de emitir su dictamen Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

El estudio interdisciplinario comenzó ayer poco después del mediodía en la sede de Lavalle 1429. Participaron un psicólogo y un psiquiatra del Cuerpo Médico Forense, además de los dos peritos de parte designados por la defensa, los psiquiatras Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego. Álvarez llegó acompañado por sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, y por su madre, Cristina Congiu.

La evaluación había sido dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, que resolvió suspender el debate hasta contar con un diagnóstico actualizado sobre las condiciones del acusado y establecer si estaban resguardadas sus garantías constitucionales. Por el momento, la defensa mantiene reserva sobre lo ocurrido durante la entrevista, cuyo contenido es confidencial.

La entrevista con Moria

Uno de los materiales que los profesionales tuvieron a disposición fue la conversación telefónica que Álvarez mantuvo con Moria Casán el martes 29 de septiembre, cuando todavía estaba internado en el Hospital Tornú.

El registro fue presentado por el fiscal general Sandro Abraldes, quien el viernes pasado aportó tres videos y solicitó que fueran considerados por el Cuerpo Médico Forense por su posible relevancia para el dictamen.

Durante aquella entrevista, el músico habló de su situación judicial y respondió a los cuestionamientos sobre su capacidad para afrontar el juicio. Se refirió a las comparaciones entre su desempeño en los escenarios —donde podía interpretar decenas de canciones sin olvidar las letras— y las dificultades que había tenido para participar de las audiencias.

[AHORA] "Me gusta tu pelo, tu cuerpo": en su entrevista con Moria Casán, "Pity" Álvarez le cantó "Me gustas mucho".



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“Yo no me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron”, afirmó en relación al juicio. Luego reprodujo las dudas que, según su relato, habían surgido después de sus últimas presentaciones: “¿Cómo este muchacho puede dar 33 temas sin olvidarse la letra, manteniendo un ritmo sin altibajos y no puede ir a juicio?”.

En la misma conversación, Álvarez se refirió a la crisis que había sufrido un día antes, cuando intentaban trasladarlo dentro del Hospital Tornú para que pudiera conectarse de manera remota a una audiencia. “Me pasó que el lunes colapsé. Tengo tantas cosas en la cabeza que me agarró así como un brote psicótico. La verdad que yo no me acuerdo de nada”, contó. También aseguró estar “en el mejor momento” de su vida, aunque unos minutos antes sentía que tenía tantas cosas en la cabeza que en cualquier momento le iba a explotar.

Según fuentes vinculadas con la causa, el contenido de esa entrevista televisiva habría sido relevante para analizar el razonamiento que el músico exhibió al hablar de su situación judicial. Sin embargo, la valoración concreta de los profesionales se conocerá cuando se incorpore el informe pericial.

El músico fue fotografiado el 18 de septiembre en el recital de Los Funky Torinos, en La Carbonera, mientras el juicio por el homicidio de Cristian Díaz transitaba una nueva etapa de suspensiones y evaluaciones médicas Gentileza René Lanzeni

Además de la conversación con Casán, Abraldes entregó otros dos registros audiovisuales. Uno corresponde a las declaraciones que Álvarez hizo el 2 de septiembre, cuando recibió el alta del Hospital Fernández después de haberse descompensado durante una audiencia. En aquella oportunidad, el músico atribuyó su malestar a la situación que atravesaba en el debate: “Me bajó un poco la presión de escuchar a los peritos”, dijo.

El tercer registro que fue incorporado a la causa para que sea tenido en cuenta durante la evaluación es una entrevista con la periodista Florencia Rodríguez, de la TV Pública, realizada en la antesala del tribunal durante la audiencia del 26 de agosto. Allí también habló sobre el proceso penal y su responsabilidad en el hecho que se le atribuye.

La entrevista del Pity Álvarez con Florencia Rodríguez, de la TV Pública

“No sé bien lo que está pasando. Supuestamente me están juzgando por algo que cometí. Acepto eso, me hago cargo, pero yo creo que ya lo pagué. Lo pagué, lo pagué. Lo estoy pagando”, expresó.

El fiscal solicitó, además, que los médicos pudieran acceder a las grabaciones de las audiencias en las que Álvarez estuvo presente. De las 12 que se realizaron hasta entonces, el músico asistió a ocho.

La expectativa está puesta ahora en el dictamen del Cuerpo Médico Forense. Una vez incorporado al expediente, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 deberá poner las conclusiones en conocimiento de las partes y resolver los próximos pasos del proceso.

Mientras tanto, el músico permanece internado en una clínica psiquiátrica de Castelar, adonde fue trasladado el viernes desde el Hospital Tornú por orden de un juzgado civil.

La semana pasada, Pity Álvarez intentó escaparse del hospital donde está internado en medio del juicio en su contra

La reanudación del juicio por el homicidio de Díaz dependerá de las conclusiones médicas y de la posterior decisión del tribunal.

Lo único concreto es que el juicio contra Cristian Gabriel “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz comenzó el 10 de agosto pasado, pero desde entonces el debate estuvo marcado por una sucesión de episodios que obligaron a suspender audiencias, modificar la modalidad de participación del acusado y volver una y otra vez sobre la misma discusión: si el músico está en condiciones de afrontar el proceso .

En poco más de un mes y medio hubo pedidos de suspensión, un cambio de abogados, un planteo de nulidad, recusaciones contra los jueces y el fiscal, una descompensación durante una audiencia, una internación hospitalaria, un choque y, finalmente, un episodio dentro del Hospital Tornú que derivó en una internación psiquiátrica forzosa ordenada por la Justicia.

El asesinato ocurrió en 2018. Ocho años después, el tribunal todavía debe atravesar una etapa previa que se volvió casi tan compleja como el propio debate: conseguir que el proceso pueda desarrollarse de manera continua, con el acusado en condiciones de participar y sin que cada nuevo episodio obligue a empezar todo otra vez .

Del otro lado del estrado, una familia aguarda. Jacqueline Guzzardi, hija de Cristian Maximiliano Díaz, fue contundente ante el Tribunal: “Que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que tienen. Que se haga bien, sin ningún tipo de beneficio”.