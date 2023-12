escuchar

SANTA FE.- Mario Hugo Cremona tiene 79 años. Es jubilado y reside en la zona rural de Las Toscas, en el departamento General Obligado, situada 492 kilómetros al noreste de la capital santafecina, próximo al límite con Chaco. Noches atrás no se desesperó cuando sorprendió a un joven intentando ingresar a su casa con fines de robo.

Cremona entendió que debía responder ante la agresión y no dudó: se subió al tractor que estaba a metros del ingreso a la vivienda y persiguió al delincuente que se iba con una bolsa de colores amarillo y blanco, con griferías varias, canillas, manijas, ducha y cables de cobre.

El movimiento de Cremona no pasó inadvertido para una patrulla policial que se recorría la Ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 993. Tras un breve intercambio de palabras, donde los policías se interiorizaron de la situación, la persecución continuó.

Los uniformados, en conocimiento de la situación, decidieron ingresar en el camino rural por el cual se desarrollaba la insólita persecución, logrando interceptar al joven fugitivo.

El detenido fue identificado como Lautaro Agustín Benítez, de 21 años y vecino de Las Toscas, donde residen 12.000 habitantes.

En sede policial, Cremona sostuvo que al retornar a su vivienda encontró a Benítez. “Cuando pude acercarme le pregunté qué hacía allí. No me respondió y salió corriendo. Yo no dudé y tomé el tractor y lo perseguí”, dijo la víctima del robo.

El delincuente enfrentará una causa por “hurto en grado de tentativa”, aunque continuará el proceso en libertad por orden del fiscal de turno, Norberto Ríos.

Las Toscas es el cuarto municipio más poblado del departamento General Obligado, que limita al norte con la provincia del Chaco, detrás de Reconquista, Avellaneda y Villa Ocampo.

La ciudad cuenta con importantes eventos culturales de trascendencia nacional como la Fiesta de la Costa y el Concurso de Pesca Variada, entre otros.

Desde diferentes ámbitos sociales de la comunidad tosquense admitieron que “si bien son pocos, hay casos de gente que sale a perseguir a los ladrones y no solo con tractores. Pero, muchas veces, los detienen y a las pocas horas están en libertad”, lamentaron.

