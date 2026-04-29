Imprudencia total: un hombre viajó acostado sobre unas chapas en plena autopista Rosario-Santa Fe

En un claro acto de imprudencia, un hombre viajó acostado sobre una chapa en plena autopista en la zona de acceso a la ciudad de Santa Fe y quedó grabado por un testigo.

El hecho ocurrió en los últimos días en la autopista que conecta Rosario con la capital provincial. De acuerdo a lo que registró un testigo que iba detrás con su vehículo con su celular, el hombre viajaba acostado sobre una carga de chapas de zinc en un vehículo en movimiento.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, se puede ver al individuo sobre el material intentando evitar que las chapas se desprendieran durante el traslado, de acuerdo a lo que publicó el medio santafesino El Litoral.

Un hombre viajó acostado sobre una chapa en plena autopista de Santa Fe y quedó grabado

La imprudente maniobra generó indignación en las redes sociales no sólo por el riesgo de la vida del hombre que viajaba sobre la carga, sino sobre el resto de los conductores que transitaron ese día por la autopista.

Hasta el momento no trascendió si hubo intervención por parte de las autoridades o si se radicó una denuncia por falta de tránsito. Un freno por parte del vehículo o una maniobra brusca podría haber aumentado el riesgo de accidente.

Hacía maniobras peligrosas sin patente y le quitaron el registro

Agentes de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de Buenos Aires detuvieron a un conductor luego de interceptarlo cuando circulaba por la ruta 11, a la altura de Chapadmalal, haciendo maniobras peligrosas para el tránsito.

Cuando una de las inspectoras le pidió la respectiva documentación, el hombre, que tampoco llevaba puesto el cinturón de seguridad, no tenía seguro ni la verificación técnica vehicular (VTV), entre otras faltas.

Sin patente y haciendo maniobras peligrosas en la ruta 11: le quitaron la licencia

“Todo mal. También circulas sin seguro. Tenés todas las infracciones”, le dijo la agente de Transporte al conductor. “La licencia va a quedar retenida en el Juzgado de Faltas de Mar del Plata”, agregó la inspectora antes de labrarle las actas correspondientes por las infracciones detectadas. El procedimiento fue registrado por las cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial.

El conductor de la camioneta hizo un sobrepaso en doble línea amarilla y circulaba con carga sobresaliente sin la correspondiente señalización, sin las correas de seguridad exigidas y no llevaba la chapa patente. Tampoco tenía las luces de posición encendidas.