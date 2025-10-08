El crimen de Bastian. Condenaron a 21 años de cárcel al policía que mató al chico cuando les disparó a unos ladrones

El policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo fue condenado hoy a 21 años de cárcel por el crimen de Bastian Escalante Montoya, el niño de 10 años asesinado en la localidad de Wilde. El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda, además, le impuso 10 años de inhabilitación una vez cumplida la pena.

La Jueza María Angélica Sayago del Castillo dio a conocer este miércoles la sentencia luego de que un jurado popular hallara al policía culpable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma, en el caso de Bastian, y tentativa de homicidio agravado con uso de arma y exceso de la legítima defensa, en el caso de los ladrones que intentaron robarle la moto.

GIF El asalto al policía y los disparos a los motochorros que mataron a Bastián en Wilde

A la hora de los alegatos, la fiscalía había pedido una pena de 25 años de prisión y el abogado Matías Morla, querellante por la familia de Bastian, solicitó 35 años de pena.

Los padres de Bastián Escalante, con una foto del policía García Tonzo Nicolás Suárez

“Estamos satisfechos con la condena. Junto con la fiscal del caso, Mariela Montero, más el acompañamiento de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), hicimos un trabajo minucioso para determinar que García Tonzo fue el responsable de asesinar a Bastian. Ahora vamos a evaluar el pedido de un traslado a una cárcel alejada de su lugar de residencia para que cumpla su condena”, sostuvo Morla.

Bastian fue asesinado el 10 de julio del año pasado después de haber jugado al fútbol con sus amigos en una sociedad de fomento Barrio de la Carne, de Wilde; volvía a su casa con su mamá: el, en bicicleta, y la mujer, caminando a su lado. En ese momento el policía bonaerense, que se había bajado de su moto en la esquina, advirtió que ladrones quería robarle el vehículo; para evitarlo, sacó su arma y disparó al menos 12 tiros.

La ropa de Bastián Escalante

Los peritajes y las cámaras de seguridad constataron que no hubo enfrentamiento porque los delincuentes no llevaban armas y todas las balas halladas en la escena pertenecían al arma de García Tonzo.

Se supo que dos de esos disparos impactaron en el niño de 10 años quien fue trasladado al Hospital Perón, pero un día después falleció.