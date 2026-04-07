Prisión preventiva para la mujer policía que hirió a balazos a un chofer y a sus compañeros de viaje

La oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) que el jueves pasado abrió fuego e hirió a un chofer y sus tres compañeros de viaje continuará detenida con prisión preventiva imputada de tentativa de homicidio y lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Se trata de una oficial que hasta su detención cumplía funciones en la División Custodias Estratégicas.

La prisión preventiva fue dictada por la jueza en lo penal, contravencional y de faltas porteña Julia Correa tras un pedido de la auxiliar fiscal Catalina Neme de la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de la investigación.

El hecho que es materia de investigación ocurrió el jueves pasado a las 8.10 en Maza y Venezuela, en el barrio porteño de Almagro, cuando la oficial, que se dirigía a prestar servicio disparó dentro del vehículo en el que viajaba. La uniformada había comenzado el viaje a la altura de Liniers, pero los otros pasajeros en Moreno.

La oficial abrió fuego en el auto en que viajaba para prestar servicio Fabián Marelli

En un primer momento, según fuentes de la Policía de la Ciudad, fuerza que tomó intervención en el caso, se indicó que el chofer trabajaba para una aplicación que hacía “viajes compartidos”.

“La mujer policía se había subido al auto en Liniers, mientras que los demás pasajeros venían desde Moreno, en la zona oeste del conurbano bonaerense. En un momento, la uniformada manifestó sentirse descompuesta y pidió al conductor que se detuviera. Ante la negativa del chofer y, al considerar que podía estar siendo víctima de un ilícito, realizó los disparos”, dijeron fuentes policiales.

El chofer, un hombre de 50 años, resultó herido en la espalda y en la zona del tórax. El pasajero que viajaba en el asiente delantero del lado del acompañante, fue alcanzado por un proyectil en el lado izquierdo del tórax.

También resultaron heridos los dos pasajeros que viajaban junto con la policía en el asiento trasero: una mujer de 30 años, con heridas en el brazo izquierdo, pierna derecha y abdomen; y, un hombre de 50, que fue alcanzado por un proyectil en la pierna izquierda.

“Entre las medidas dispuestas por la fiscalía se solicitaron peritajes para establecer lo sucedido en el interior del vehículo y se busca determinar si el automóvil funcionaba efectivamente como transporte de pasajeros y, de ser así, bajo qué modalidad. Todas los heridos fueron asistidos por el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) y derivados a distintos hospitales de la Ciudad para su atención médica”, había informado en su momento el Ministerio Público Fiscal.