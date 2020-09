Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2020 • 13:19

Personal jerárquico de la policía bonaerense ofreció garantizar que no habrá sanciones a quienes participan desde el lunes de las vastas protestas con retención de tareas si, de forma inmediata, levantan los campamentos y retoman el servicio, limitado a su mínima expresión durante los últimos tres días. Acto seguido, los policías en actividad que acampaban frente a la sede del Comando de La Matanza, en Puente 12, resolvieron terminar con la medida.

LA NACION tuvo acceso a una grabación en la que un oficial superior que se identifica como el responsable del área de sumarios de la fuerza parlamenta con los representantes de la manifestación en Puente 12, La Matanza, y les afirma su compromiso de que no habrá sanciones, pero que el requisito es terminar en el acto con la protesta y volver con los móviles al servicio activo ya.

El anuncio del compromiso de que no habrá sanciones 01:49

Video

"Estas son las condiciones. Yo aseguré que nosotros, los de La Matanza, vamos a salir a laburar una vez que nos aumenten el sueldo. No va a haber sumarios porque eso pasa por mí. Les doy mi palabra, están los jefes de testigo: yo no tomo ninguna represalia. Vamos a salir a trabajar. Ahora, el que se queda, la verdad, es su decisión. A partir de este momento, el que se queda, yo no puedo asegurar que no haya sumario. Pero los que salimos a laburar, los que estamos laburando en la calle, no vamos a tener ningún problema. Está a criterio de ustedes, no es una amenaza: toman la decisión que tengan que tomar. Con el básico, más las adicionales y las horas Cores van a tener casi 60 lucas en el bolsillo", les dijo el oficial superior a sus interlocutores.

Negociaciones entre los policías para levantar la protesta a cambio de que no se apliquen sanciones a quienes se manifestaron los últimos días 03:21

Video

Uno de esos negociadores de la tropa asentada en Puente 12 tomó la posta de la respuesta y propuso a sus colegas. "Ganamos una batalla y hay que seguir, pero como hacen los chinos: vamos a laburar y a demostrar lo que somos, y después vamos a seguir pidiendo. No esperemos a ver lo que hace aquel grupo [el de los policías en situación de revista especial por haber sido heridos, que tenían otros reclamos]. Vamos a subir a los móviles y vamos a laburar. Y después de que laburemos y de demostremos lo que somos vamos a volver a pedir si hay que pedir. Y la próxima vez que nos juntemos acá va a ser franco de servicio, no trayéndonos los móviles. Si alguna vez nos tenemos que volver a juntar será en el franco, uniformados y con nuestras familias, pero los móviles no los traemos más, porque son del Estado, son de nuestras familias y de los civiles y de nosotros que los pagamos", arengó.

"Estuvo mal, pero ya está... porque sanciones no va a haber para nadie. Ahora vamos a laburar. ¿Estamos de acuerdo?. Pasen la bola y nos ordenamos para salir de acá. Matanza va a laburar", sentenció.

Una oficial que se erigió en una de las referentes de la marcha y que llevó la voz cantante entre sus compañeros dijo a LA NACION que los policías en actividad ponían fin a la medida de fuerza y retomaban las tareas. "El jefe de Control Disciplinario dio la novedad de que no va a haber sanciones así que, de parte de los que están en actividad, se levanta. Estamos contentos".